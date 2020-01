Compensate-säätiön johtaja, vihreiden entinen kansanedustaja Antero Vartia kertoo yllättyneensä Poliisihallituksen tekemästä tutkintapyynnöstä.

Helsingin poliisille jätetty tutkintapyyntö kulminoituu rahankeräyslakiin.

Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Mikko Cantell sanoo, että nyt halutaan selvittää, onko kyseessä lahjoitustoiminta ja vedotaanko yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi, vai onko palvelu liiketoimintaa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

”Olemme yli vuoden aktiivisesti selvittäneet tarvitseeko päästöjen kompensointi rahankeräysluvan. Kuukausi sitten jätimme lupahakemuksen. Nyt kuulemme toimittajalta, että Poliisihallitus on jättänyt meistä tutkintapyynnön selvittääkseen oikeustilan”, Vartia kommentoi asiaa Twitterissä.

Compensate-säätiön toiminnan ideana on se, että tuotteen maksamisen yhteydessä ostaja maksaa lisämaksun, jonka yritykset siirtävät lyhentämättömänä säätiölle.

”Ihmisten on voitava kantaa vastuu päästöistään ja sen vuoksi tarvitsemme myös kompensointia. Poliisihallituksen mukaan omien jälkien siivoaminen on vain luvanvaraista hyväntekeväisyyttä. Jos näin on, lakia on pakko muuttaa”, Vartia kirjoittaa.

Vartia kertoo, että säätiö ostaa ihmisten maksamilla kompensaatiomaksuilla päästöjä vastaavan määrän sertifioituja päästövähennysyksiköitä.

”Kenenkään eurot eivät mene toiminan pyörittämiseen. Tiliotteemme, kuittimme ja lisää tietoa löytyy Compensaten sivuilta.”

Ylen mukaan Poliisihallitus on käynyt keskusteluja säätiön kanssa ja niissä Compensate-säätiö on esittänyt, että kyse on vapaaehtoisesta lisämaksusta jonkun tuotteen yhteydessä. Poliisihallituksen mukaan tällöin ei ole kyse aidosti vastikkeellisesta kaupankäynnistä.

Poliisihallitus katsoo ilmastonsuojelutyön, mukaan lukien erilaiset päästökompensaatiohankkeet, vakiintuneesti yleishyödylliseksi toiminnaksi ja monille järjestöille on myönnetty rahankeräyslupa varojen hankkimiseksi tällaiseen toimintaan.

”Olisi erikoista viranomaistoimintaa jos ei puututtaisi toimintaan, joka katsotaan rahankeräykseksi, ja jollaiseen on vakiintuneesti myönnetty lupia”, ylitarkastaja Mikko Cantell sanoo Ylelle.

