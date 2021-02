Kuva: Outi Järvinen

Euroopan ja Yhdysvaltain suhteissa mennään kohti aurinkoisempia aikoja.

Kiistaton signaali tästä oli Valkoisen talon uuden isännän Joe Bidenin puhe Münchenin virtuaalisessa turvallisuuskokouksessa.

Se herätti Euroopassa ansaitusti riemua, mutta se ei suorista vanhan mantereen asetelmiin liittyviä mutkia.

Berliinin hallintokortteleiden kyynisimmät USA-tuntijat muistuttavat, että Biden on sisäpoliittisesti ahtaalla. Siksi ”USA:n ja transatlanttisen liittouman paluusta” ei pidä innostua liikaa.

Kyynisyys on perusteltua.

Saksa peittelee omia heikkouksia

Enemmän kysymys on kuitenkin Saksan ulko- ja turvallisuuspoliittisen eliitin yrityksistä kääntää katseet pois EU:n mahtivaltion omista heikkouksista.

Saksa on sotilaallisesti kaikkea muuta kuin uskottava Nato-kumppani. Kun läntisten demokratioiden yhteisiä arvoja polkevaa Unkaria tai Puolaa on yritetty ravistella, Berliinin linja on ollut ikävän loiva.

Transatlanttisen liittouman kannalta ongelmallisinta on Saksan opportunismi Venäjä- ja Kiina-suhteissa.

Erityisesti Kiinaan liittyvät hankauskohdat voivat mennä nopeasti vereslihalle. Silloin toiveet EU-USA-akselia hellivästä uudesta auringonpaisteesta pitää unohtaa.

Kiina on vauraampi ja sen sortokoneisto on aggressiivisempi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Sen globaali taloudellinen ja poliittinen vaikutusvalta on kasvanut pelottavaksi.

Länsi saa syyttää tästä vyörytyksestä itseään.

Saksa hätiköi Kiina-sopimuksen

Erityisesti Saksan yritykset venyttää Kiina-suhteissa spagaattia läntisten arvojen ja talousvetoisen reaalipolitiikan välille ovat olleet epätoivoisia.

Karuin esimerkki tästä on EU:n ja Kiinan joulukuussa solmittu investointisopimus. Se hätiköitiin kasaan liittokansleri Angela Merkelin mahtikäskyllä.

Reaalipolitiikkaa on ennen muuta se, että useille Saksan suurille pörssiyhtiöille Kiina on ylivoimaisesti suurin yksittäinen markkina. Ilman Kiinan kysyntää koronavuosi olisi ollut Saksan taloudelle paljon karmeampi.

Euroopan pään lähtökohdat Donald Trumpin yrmimien siltojen jälleenrakentamiselle ovat siis haastavia.

Järein keino vakuuttaa Washington EU:n haluista elvyttää ”vanhan liiton länsi” olisi vapaakauppasopimuksen solmiminen USA:n kanssa pikavauhtia.

Jos EU tulisi tässä Saksan johdolla aktiivisesti Washingtonia vastaan, sekä Pekingin että Moskovan pitäisi järjestellä pelimerkkinsä uudestaan.

Kirjoittaja on Kauppalehden Saksan-kirjeenvaihtaja.