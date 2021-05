Suomen Pankin tällä viikolla esiin nostama velkakatto on herättänyt vilkasta keskustelua ja saanut osakseen myös paljon arvostelua.

Moni on ollut erityisesti huolissaan siitä, että nykyiseen verrattuna velkakatto rajoittaisi merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia saada asuntolainaa. Velkakaton on arveltu rajoittavan etenkin nuorten ja ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia hankkia asunto. Lisäksi on esitetty, että tavallisten kotitalouksien mahdollisuudet hankkia asuntoa kasvukeskuksista vaikeutuisivat ja mahdollisuudet muuttaa työn perässä heikentyisivät.

Myös finanssialan yrityksiä edustava Finanssiala ry kutsuu ratkaisua hätiköidyksi. Se varoittaa, ettei hätiköidyillä ratkaisuilla vaikeuttaa suomalaisten kotitalouksien asunnonhankintaa ja työvoiman liikkuvuutta.

”Velkakatto ei estä asuntokauppoja”, Suomen Pankin osastopäällikkö Katja Taipalus vastaa huolestuneille blogissaan.

Hän huomauttaa samalla, että uusien asuntovelallisten kokonaisvelat ovat keskimäärin suurempia kuin kaksi vuotta sitten, jolloin valtiovarainministeriön työryhmä teki alkuperäisen esityksen velkakatosta.

“Koska velkakaton ei haluta äkillisesti muuttavan lainakäytäntöjä, esitämme katon asettamista korkeammalle tasolle kuin työryhmän alkuperäisessä esityksessä. Velkakatto pitäisi nyt asettaa 500 prosenttiin eli lainaa olisi mahdollista saada viisinkertaisesti asuntovelallisen kotitalouden bruttovuosituloihin nähden. Tälle tasolle asetettu velkakatto mahdollistaisi luottojen myöntämisen pitkälti nykyiseen tapaan. Luotonanto ei merkittävästi kiristyisi tämänhetkiseen verrattuna, mikä viime päivien keskustelussa on ollut huolena.”

Taipalus korostaa, että velkakattoehdotukseen sisältyy myös huomattava joustovara, jota pankki voisi käyttää. Tämä liikkumavara antaa pankille mahdollisuuden myöntää luoton, vaikka lainanhakijan kokonaisvelat muodostuisivat suuremmiksi kuin viisinkertaisiksi suhteessa lainanhakijan vuosituloihin. Näitä luottoja voitaisiin antaa 15 prosenttia kaikista pankin myöntämistä kotitalousluottojen euromäärästä. Joustovaran kohdentamisesta päättäisivät pankit.

”Sen avulla voitaisiin varmistaa, että esimerkiksi ensiasunnon ostajat ja työn perässä muuttajat pystyisivät hankkimaan asuntoja myös kasvukeskuksista. Lainansaanti ja lainan koko riippuisivat viime kädessä pankin harkinnasta ja lainanottajan maksukyvystä, kuten nykyisinkin”, Taipalus sanoo.

Suomen Pankki on huolissaan mahdollisesta tilanteesta, jossa kotitalouksien velat kasvaisivat rajoitta.

”Jo nyt velka-tulosuhteet ovat selvästi suuremmat kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa. Nämä ovat myös alueita, joissa asuntojen hinnat ovat kehittyneet vahvimmin. Toki asuntojen hintakehityksen taustalla vaikuttaa myös monia muita tekijöitä”, Taipalus kommentoi.

Suomen Pankki on toistuvasti varoittanut, että kotitalouksien suuri velkaantuneisuus on uhka koko kansantaloudelle. Sen lisäksi, että kotitalouksien liiallinen velkaantuminen on haitallista yksittäisille kotitalouksille, on velkaantumisen ja finanssikriisiä seuraavan taantuman välillä tunnistettu yhteys: kotitalouksien voimakas velkaantumisen kasvu ja korkea velkaantumisen taso kriisiä edeltävinä vuosina ovat johtaneet siihen, että kriisiä seuraava talouden taantuma on syvempi ja pidempi kuin muissa kriiseissä. Velkaantuneet kotitaloudet vähentävät kriisitilanteessa voimakkaasti kulutustaan ja tämä tuntuu koko kansantaloudessa.

