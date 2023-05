Venetsian tulvaportit ovat rakennushankkeena samassa sarjassa kuin Olkiluoto kolmonen. Ydinvoimalan rakentaminen aloitettiin 2005 ja valmista tuli tänä vuonna. Tulvaportteja alettiin rakentaa 2003 ja niiden piti valmistua 2011.

Venetsian suojaksi rakennetut portit saatiin käyttöön 2022, mutta kokonaisuudessaan ne eivät ole valmiita vieläkään.

Naurattaa. Turisteista tulva voi olla jopa hausta, mutta paikallisille asukkaille se on tuskainen riesa. Kuva: zumawire

Mutta tulvaportit ovat tuoneet kiistatta helpotusta kaupunkilaisten elämään. Vuosisatojen ajan vesi on noussut säännöllisesti Venetsian jalkakäytäville, aukioille ja rakennusten alakerroksiin, kun on koittanut acqua alta, korkea vuorovesi.

Ei enää.

Nyt kaupunkia suojaa Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), kokeellinen elektromekaaninen moduuli.

Yksi seuraus Mosen käyttöönotosta ovat varsinkin katutasossa sijaitsevien kiinteistöjen kohonneet hinnat, kirjoittaa The Economist.

Ponnahtaa pohjasta. Portteihin pumpataan ilmaa ja ne nousevat pystyyn. Kuva: mose

Portit nousevat pohjasta

Mose rakentuu 78:sta saranoidusta tulvaportista, jota makaavat normaalisti meren pohjassa. Niitä on kaikissa kolmessa Venetsian laguuniin johtavassa salmessa, yhteensä 1,6 kilometriä.

Kun korkea nousuvesi on tulossa, jokaiseen tulvaporttiin pumpataan paineella ilmaa. Se pakottaa meriveden ulos ja pohjaan saranoidut portit nousevat pystyyn. Muodostuu yhtenäinen pato, joka pitää Adrianmeren poissa laguunista.

LUE MYÖS Kiitellyn eurooppalaisen mallin tylytys Suomessa on käsittämätöntä - pyörää ei aina kannata keksiä uudelleen

Insinöörien mukaan tulvaporttien käyttäminen vie saman verran sähköä kuin pieni kaupunki kuluttaa.

Yksi käyttökerta maksaa noin 150 000 euroa. Sen lisäksi laitteistoa pitää huoltaa, muun muassa putsata hiekasta.

Viime vuonna, kun Mose lopulta pääsi tositoimiin, sitä käytettiin 36 kertaa. Kulut olivat reilut 70 miljoonaa euroa.

Kolme kulkuväylää. Kaikki laguuniin johtavat salmet voidaan sulkea. Kuva: mose

Haittaa laivaliikennettä

Hinnan lisäksi Mose häiritsee luonnollisesti laivaliikennettä. Siitä ovat valittaneet kalastajat ja varsinkin laguunissa sijaitsevan vilkkaan rahtisataman Porto Margheran käyttäjät. Satamaviranomaisten mukaan yhden päivän viive voi maksaa rahtilaivalle 80 000 euroa.

Tähän tosin on tulossa helpotusta myöhemmin tänä vuonna, kun tulvaportteihin valmistuu sulkuja, samanlaisia kuin kanavissa on käytössä.

Portit vaikuttavat myös ympäristöön. Suurin osa Venetsian jätevesistä päätyy kanaviin.

”Jos laguuni on liian usein suljettuna, se muuttuu viemäriksi”, sanoo Suomen VTT:tä vastaavan Consiglio Nazionale delle Ricerchen (CNR) geologi Luigi Tosi.

Kaikki tämä on johtanut siihen, että tulvaportit nostetaan ylös vain, jos vuoroveden ennustetaan nousevan yli 110 senttiä. Se merkitsee sitä, että matalalla olevat alueet, kuten Pyhän Markuksen tori, tulvivat edelleen.

Kulkureitti. Näiden sulkujen läpi laivat voivat tulla laguuniin silloin kun tulvaportit on nostettu. Kuva: EPA

Nostetaan Venetsiaa ylös

Ilmaston lämmetessä merivedenpinta nousee edelleen ja tulvaporttiakin pitäisi käyttää useammin.

CNR:n Luigi Tosi kollegoineen onkin ehdottanut uudenlaista ratkaisua. Nostetaan kaupunkia.

Ongelmia aiheuttava vesi voisi olla myös pelastus.

Vuosien 1940 ja 1980 välillä Venetsia vajosi noin 15 senttiä, kun alueen teollisuuslaitokset pumppasivat kaupungin alta pohjavettä.

Alueen geologia on lupaava. Venetsian alla on hiekkakerroksia, jotka pystyisivät laajenemaan, kun niihin pumpataan vettä. Hiekka on vesitiiviiden savikerrosten välissä. Savi pitäisi meriveden erossa vielä jäljellä olevasta pohjavedestä.

Padovan yliopiston hydrauliikan tutkija Giuseppe Gambolati kertoo The Economistille, että yhdessä vuosikymmenessä kaupunkia voitaisiin nostaa 25 senttiä.

Veden alla. Turistien suosima Pyhän Markuksen tori on usein tulvan peittämä. Kuva: zumawire

Hän ehdottaa, että ensi vaiheessa porattaisiin kolme testireikää. Jos niistä ei aiheutuisi ongelmia, tehtäisiin kymmenkunta reikää lisää eri puolille kaupunkia. Ne porattaisiin 600–800 metrin syvyisiksi.

Gambolati laskee, että kaupungin nostamisen kustannukset olisivat vain noin kaksi prosenttia siitä 5,5 miljardista eurosta, jonka tulvaportti maksoi.

Tässä vaiheessa veden pumppaaminen kaupungin alle on toki vain idea. Mutta tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että nykyiset portit eivät ratkaise Venetsian tulvaongelmia loputtoman pitkälle tulevaisuuteen.