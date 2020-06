Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo Uuden Suomen haastattelussa, ettei kannata vasemmistonuorten vaatimusta siirtää muun muassa Mannerheimin ratsastajapatsas erilliseen patsaspuistoon.

3 kysymystä Paavo Arhinmäelle 1. Mainitkaa kolme ominaisuutta tai asiaa, jotka hyödyttävät teitä kansanedustajan työssänne. ”Ei kai mulla ole mitään henkilökohtaisia hyviä ominaisuuksia.” 2. Mikä on teille henkilökohtaisesti tärkein lakihanke tällä vaalikaudella? ”Oppivelvollisuuden laajentaminen. Olen alun perin ollut koulutuspoliitikko. Olen ollut sivistysvaliokunnassa ja kymmenen vuotta Helsingin opetuslautakunnassa. Nähdäkseni peruskoulu on ehkäpä tärkein tasa-arvottava tekijä ollut suomalaisessa yhteiskunnassa. Oppivelvollisuuden laajentaminen on isoin koulutuspoliittinen uudistus peruskoulun perustamisen jälkeen. Tämä on asia, jota olen toistakymmentä vuotta ajanut, varmaan 1990-luvun lopulta lähtien, jolloin kukaan muu ei tätä vienyt eteenpäin. Olen tehnyt yli kymmenen vuotta sitten ensimmäisen toimenpidealoitteen tästä asiasta. Aiemmin muista puolueista ei ole tullut tukea, nyt tämän merkitys on ymmärretty hyvin laajasti. Politiikassa ei kannata usein pikavoittoja odottaa. Kun olin ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa ehdolla 1996, yksi teemoistani oli se, että Hämeentielle pitää saada turvalliset pyöräilymahdollisuudet. Nythän se remontti on valmistumassa heti 25 vuotta myöhemmin.” 3. Kuka hallituspuolueen edustaja ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt teihin eduskuntatyössä vaikutuksen? ”Oppositiosta kokoomuksen Anne-Mari Virolainen, entinen ulkomaankauppaministeri. Olen hänen kanssaan sekä ulkoasiainvaliokunnassa että suuressa valiokunnassa pystynyt käymään hyvin syvällisiäkin keskusteluita. Hänellä on ymmärrystä ironiaa ja sarkasmia kohtaan. Eduskunnassa usein tulee oltua tekemisissä lähinnä niiden kanssa, jotka ovat samoissa valiokunnissa. Hallituspuolueista...tavallaan jonkun nimeäminen tekee vääryyttä muille ihmisille. Riittää, että kehuu jotakuta oppositiosta.”

Nuorisojärjestö esittää Helsingin Suomenlinnan saarelle puistoa, johon jo olemassa olevat patsaat siirrettäisiin. Patsaiden yhteyteen olisi vasemmistonuorten mielestä tärkeää sijoittaa kyltit, jotka kertoisivat patsaisiin liittyvien henkilöiden ja tapahtumien historiasta kokonaisuudessaan, myös kyseenalaisista puolista.

”Esimerkiksi Mannerheimin ratsastajapatsas, Tampereen Vapaudenpatsas sekä Lauri ’Tahko’ Pihkalan kaltaisten rotuhygienistien muistomerkit tulee poistaa katukuvaa rumentamasta”, vasemmistonuoret linjaa.

Arhinmäki kannattaa monipuolisesti historiasta kertovia kylttejä, muttei erillistä puistoa.

”En ole innostunut siitä, että jokainen aikakausi siirtelisi patsaita tai vaihtaisi katujen tai puistojen nimiä. Aina voittajat kirjoittavat historian ja ne kuvastavat oman aikansa voittajien historiaa. Sen avaaminen on se oleellinen kysymys. Vaikkapa se, miten Mannerheim on yhtä aikaa valittu suurimmaksi suomalaiseksi, mutta miten myös jakava ja kiistely henkilö hän on ollut”, Arhinmäki sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelussa.

”Meillähän on Helsingissä loputon keskustelu Maailman rauha -patsaasta tai Lenininpuistosta. Kulosaaressa on kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murhaajan mukaan nimetty puisto. Jos ajatellaan Eugen Schaumania, niin tässä päivässä se olisi varmaan terroristinen teko. On muistettava, että patsaat, kadunnimet ja puistot kertovat omasta ajastaan ja historiallisia kulkuja pitää pystyä avaamaan”, Arhinmäki sanoo.

