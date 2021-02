Koko eduskunnan oppositio suhtautuu äärimmäisen epäileväisesti EU:n elvytyspakettiin ja hallituksen saavuttamaan neuvottelutulokseen, jonka nojalla Suomi maksaa paketista huomattavasti enemmän kuin saa itse takaisin koronatukina.

Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike nyt jättivät hallitukselle välikysymyksen, jossa kysytään muun muassa, miksi Suomi hyväksyy EU:n perussopimusten rikkomisen ”muodostamalla niistä uuden oikeudellisen tulkinnan” ja mihin hallitus perustaa näkemyksensä siitä, että paketti pysyisi kertaluonteisena.

Kokoomukselta 4 epäilystä

Kokoomus ei lähtenyt mukaan välikysymykseen, joka on tehty perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon johdolla ja kokoomuksen mukaan perussuomalaisten näkökulmasta. Silti kokoomuskin suhtautuu ”varauksellisesti” pakettiin sekä päätökseen EU:n omista varoista ja jätti eduskunnan välikysymyskeskustelussa epäluottamuslauseen hallitukselle.

Kokoomuksen mukaan heinäkuussa neuvoteltu elpymispaketti ei auta koronan runtelemia EU-maita parhaalla mahdollisella tavalla. Kansanedustaja Ilkka Kanerva listasi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa puolueen epäilyksiä todeten, että ”hallitus on epäonnistunut EU:n elpymispakettia koskevissa neuvotteluissa moraalikadon riskin minimoimisen sekä rahoituksen selkeän ehdollisuuden, elvytysrahojen tarkoituksenmukaisen kohdentumisen ja paketin ainutkertaisen luonteen varmistamisen osalta”.

Näistä syistä kokoomus esitti omalta osaltaan, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

“Neuvottelutulokseen on jäänyt vakavia valuvikoja. Emme tunne luottamusta hallituksen toimintaan elpymisvälinettä koskevissa neuvotteluissa”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa tiedotteessa.

Kanerva sanoi puheessaan, että kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä elpymisratkaisun on oltava kertaluonteinen.

”Hallitus on ollut oudon haluton sitoutumaan painokkaasti järjestelyn ainutkertaisuuteen. Yksinkertaisesti huonosti neuvoteltu.”

Kokoomuksen mukaan ”tulonsiirtounioni rapauttaa uskoamme Euroopan ideaan”.

”Olemme vaarallisella tiellä, jossa epäedullisen neuvottelutuloksen myötä EU-jäsenyytemme hyvät ja kiistattomat hyödyt asetetaan kyseenalaiseksi. EU-jäsenyyteen ei voi suhtautua kirjanpitoharjoituksena.”

Marinin vastaus perussuomalaisille: Tulonsiirrot kuuluvat unioniin

Pääministeri Sanna Marin (sd) kiisti hallituksen vastauksessa näkemykset siitä, että elpymispaketin oikeusperusta tai kertaluonteisuus olisivat epäselviä. Hän vetosi EU:n oikeuspalvelun tulkintaan.

”EU:n elpymispaketissa on kyse jäsenvaltioista riippumattoman poikkeuksellisen kriisin hoitamisesta tavalla, joka ei anna EU:lle uutta toimivaltaa, horjuta tasapainoisen budjetin vaatimusta tai aseta jäsenvaltioita vastuuseen toistensa veloista. Näin toteaa jäsenvaltioita avustava neuvoston oikeuspalvelu, joka myös katsoo kesäkuussa antamassaan lausunnossa elpymispaketin olevan kokonaisuudessaan EU:n perussopimusten mukainen”, Marin muistutti.

”Elpymisvälineellä toimeenpantava taloudellinen apu jäsenvaltioille on aiheellinen ja perusteltu toimenpide tilanteessa, jossa unionia on kohdannut luonnonkatastrofiin rinnastettava poikkeuksellinen tapahtuma, johon jäsenvaltio ei ole voinut itse vaikuttaa.”

Marinin mukaan neuvoston oikeuspalvelun mukaan elpymisväline ei riko perussopimuksen no-bailout –artiklaa 125, ”sillä jäsenvaltiot eivät tällä välineellä ota toisten jäsenvaltioiden velkoja vastattavakseen”.

”Suomen enimmäisvastuut on tarkasti rajattu”, Marin sanoi.

Marin palasi paketin oikeutuksen perusteluissaan Suomen EU-jäsenyyden perustuksiin.

”Olemme aikanaan liittyneet Euroopan unioniin koska olemme kokeneet, että pienenä maana meidän on tärkeää tehdä yhteistyötä ja olla osa suurempaa ryhmittymää. Pienelle vientivetoiselle maalle yhteistyön hyödyt avoimien sisämarkkinoiden ja turvallisuuden kautta ovat moninkertaiset nettomaksuosuuteen verrattuna”, Marin sanoi.

Samalla hän vastasi arvosteluun tulonsiirtounionin syntymisestä.

”Unionin perusperiaatteisiin kuuluu elintasoerojen kaventaminen, niin EU:n jäsenvaltioiden välillä kuin yksittäisen maan sisällä. Elintasoerojen kaventuminen luo vakautta ja taloudellista varmuutta. Osa tätä periaatetta on se, että jäsenmaksut määräytyvät pääosin kunkin maan bruttokansantuloon perustuen. Vastaavasti kehittynyt maa hyötyy avoimista markkinoista satojen miljoonien ihmisten alueella. Suomi on nettomaksaja, koska kuulumme EU:n vauraimpiin maihin. Näin on ollut aiempienkin hallitusten aikana”, Marin sanoi.

Tulonsiirtoihin osana EU:n toimintaa viittasi myös Kimmo Kiljunen sdp:n ryhmäpuheessa.

”Välikysymyksessä puhutaan EU:sta tulonsiirtounionina. Sitä se on. EU:n budjetista yli kolmannes menee maataloustukiin ja toinen kolmannes aluetukiin. Ja kun olemme kuulleet puheita, että unionin varat kasautuvat Brysselin notkuviin pöytiin. Tosin eivät välikysymyksen tekijät noin halpoja argumentteja käytä. He ymmärtävät EU:ta, kun se pyrkii tasaamaan alue-eroja ja maataloutta tulonsiirroilla. Eikö niin?” Kiljunen muistutti oppositiota EU:n hyödyistä Suomelle.

Pääministeri puolusti neuvottelutulostaan ja Suomen vaikutusta paketin muotoon.

”Myös elpymisvälineen osalta Suomen nettomaksuasema johtuu keskeisesti Suomen suhteellisesta vauraudesta, jonka mukaan elpymisvälineen avustusmuotoisen rahoituksen jäsenmaakohtaiset maksut määräytyvät. Suomi lukeutuu kuitenkin pienimpiin nettomaksajiin niin elpymispaketin kuin koko rahoituskehyksen osalta. Suomen jäsenmaksut kasvavat kehyskaudella vain 4%, kun keskimäärin jäsenvaltioiden maksujen on arvioitu kasvavan noin 10%. Tältäkin osin onnistuimme neuvotteluissa.”

Tämänhetkisten arvioiden mukaan Suomi saa elpymispaketista avustuksina noin 2,7 miljardia euroa – nykyisessä talousnäkymässä – ja maksaa paketista 6,6 miljardia euroa.

Osa asiantuntijoista on arvioinut, että elvytyspaketti voi olla Suomen taloudelle jopa haitallinen. Oppositio on näiden lausuntojen nojalla todennut, että hallitus ei kuuntele asiantuntijoita. Marin kiisti tämän.

”Hallituksen elpymisvälineeseen liittyvässä kannanmuodostuksessa on otettu laajasti huomioon asiantuntijanäkemykset ja elpymiskokonaisuuden vaikutuksia tullaan arvioimaan laajasti. Asiantuntija-arvioihin on nojannut myös suuri valiokunta muodostaessaan eduskunnan kantaa, joka toimi ohjeellisena lähtökohtana Suomen toiminnalle EU:ssa neuvotteluiden aikana. Suuri valiokunta kuuli esimerkiksi Helsingin sekä Turun yliopistojen eurooppaoikeuden ja valtiosääntöoikeuden professoreja. Valiokunnalle antamissaan lausunnoissa asiantuntijat yhtyivät näkemykseen siitä, että paketin hyväksymiseen ei liity EU- tai valtiosääntöoikeudellisia ongelmia”, Marin luetteli.

Halla-aho: EU edistää supervaltaprojektiaan kriisien varjolla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-aho katsoo, että Euroopan unioni edistää omaa valtaansa ja ”supervaltaprojektiaan” kriisien kautta ”ja niitä hyväksikäyttäen”.

”Läheisyysperiaatteesta huolimatta, ja vastoin sitä, unioni pyrkii johdonmukaisesti kasvattamaan omaa valtaansa ja rooliaan jäsenmaiden lainsäädännöllisen ja budjettisuvereniteetin kustannuksella”, Halla-aho varoitti.

”Elpymispaketissa on kyse merkittävästä askeleesta unionin historiassa, sillä käytännössä jättiläisrahasto muuttaisi olennaisesti myös unionin luonnetta ja unionin toimielinten ja jäsenmaiden välisiä suhteita. Yhdessä otettu velka sitoo jäsenmaat entistä tiukemmin yhteen ja vie unionia kohti raskaampia yhteisvastuita. Velkaunionin syventämisellä pyritään yhtäältä sosialisoimaan taloutensa huonosti hoitaneiden jäsenmaiden rakenteelliset ongelmat ja toisaalta estämään uudet brexitit”, Halla-aho uskoo.

Hän huomautti, että ”vaikka elpymispakettia perustellaan koronalla, koronan aiheuttamat vahingot eivät ole ratkaiseva rahanjakokriteeri”.

”Rahaa saa, jos on harjoittanut vastuutonta taloudenpitoa. Lisäksi paketista on muodostumassa uusi velkainstrumentti, jota tullaan käyttämään jatkossakin, vaikka järjestelyn väitetään olevan kertaluontoinen. Kertaluontoisuus on sanahelinää, joka on tarkoitettu jäsenmaiden kotimaiseen kulutukseen”, oppositiojohtaja näkee.

Hän vastasi hallituspoliitikkojen puheisiin, ettei Eurooppa voi olla elvyttämättä, kun Kiina ja Yhdysvallat kiihdyttävät elvytystoimiaan.

”Hallituspuolueet toistelevat, että koko euroalueen elpyminen on Suomelle tärkeää. Tästä ei kukaan ole eri mieltä. Jäsenmaiden tulee elvyttää talouttaan. Kyse on siitä, onko Suomen ja muiden pohjoisten jäsenmaiden elvytettävä oman taloutensa lisäksi muita maita, niitä, joiden valmiudet kansallisiin elvytystoimiin ovat heikot, koska ne ovat hoitaneet talouttaan huonosti ja eläneet yli varojensa. Kyse on siitä, pitääkö suomalaisten velkaantua ja maksaa korkeampia veroja, jotta jonkun muun ei tarvitse. Kyse on siitä, pitääkö suomalaisten elvyttää Italiaa ja Espanjaa, jotta nämä maat voivat käyttää omia varojaan kansalaispalkkaan, eläkeiän alentamiseen tai työajan lyhentämiseen”, Halla-aho kyseli.

