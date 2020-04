Taksien määrä Pääkaupunkiseudulla on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun ala avattiin kilpailulle vuonna 2018. Nyt yrittäjistä saattaa kadota koronaviruksen vuoksi suuri osa.

Kun virus sulki koulut ja ravintolat, taksiyhtiö Kajon Oy:n liikevaihdosta katosi 80 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Tapani Eronen.

”Suurin toimeksiantajamme on Espoon kaupunki, ja näistä ajoista jäljelle jäi kymmenisen prosenttia”, Eronen sanoo.

Lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kyydit loppuivat kuin seinään, sillä ihmiset lykkäävät kiireettömään sairaanhoitoon hakeutumista ja sairaalat varautuvat koronavirukseen.

”Tämä on meille kuolinisku. Kyse on viivytystaistelusta ja sen loppu häämöttää enemmän päivien kuin viikkojen päässä. Jos yksi velkoja hermostuu, niin toiminta saattaa olla siinä”, Eronen toteaa.

Kajon työllistää noin 400 henkeä, ja se on yksi suurimmista suomalaisella yksityisrahoituksella pyörivistä taksiyhtiöistä. Erosen mukaan valtion tukitoimet eivät auta taksiyrityksiä juuri millään tavalla.

”Esimerkiksi Finnveran kautta tulevat lainat ovat liian pitkän tien takana. Tuen tulisi olla suoraa, ja sitä tarvittaisiin nopeasti.”

Kajonilla on Suomessa kaiken kaikkiaan 88 koululinjaa. Yhtiön konkurssi tarkoittaisi, että näille linjoille tarvittaisiin uudet toimijat. Niiden löytäminen voi olla koronakriisin jälkeen vaikeaa.

Yrittäjillä harvoin puskuria pahan päivän varalle

Lähes 40 prosenttia taksiyrittäjistä on keskeyttämässä tai lopettamassa liiketoimintansa, kertoo Taksiliiton kysely. Suurin osa Suomen taksiyrittäjistä on yksin- tai mikroyrittäjiä, jotka työllistävä alle 10 henkilöä.

”Mikroyrittäjillä ei käytännössä ole suhdannepuskureita”, sanoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen. Taksinvälitysyhtiöllä on noin 1400 taksin verkosto, johon kuuluu noin 1200 yksityistä taksiyrittäjää.

Alan liikevaihdosta noin 30–40 prosenttia tulee julkisista palveluista. Jos kilpailutuksen voittanut taksiyrittäjä tekee konkurssin pääkaupunkiseudulla, tilalle todennäköisesti löytyy koronakriisin jälkeen toinen. Maaseudulla tilanne on kuitenkin erilainen, Pentikäinen muistuttaa.

”Siellä voi olla hyvin vaikea löytää korvaavaa yrittäjää tilalle. Kun kyse on esimerkiksi vanhus- ja vammaispalvelukuljetusten jatkuvuudesta, puhumme myös huoltovarmuuden ja yhteiskunnan kannalta kriittisten palveluiden säilyttämisestä.”

Pentikäisen mukaan nyt tarvittaisiin ennen kaikkea suoraa tukea taksiyrittäjille. Toinen tilannetta helpottava keino voisi olla laintulkinnan muutos, näkee Cabonlinen toimitusjohtaja Kati Rajala. Tällä hetkellä laki vaatii, että yhteiskunnan korvaamien kyytien asiakkaiden täytyy olla fyysisesti kyydissä.

Tämä tarkoittaa, että taksikuski ei voi käydä kaupassa tai apteekissa riskiryhmään kuuluvan vanhuksen puolesta, vaan tämän täytyy istua mukana autossa.

”Kannattaisi oikeasti miettiä, voisiko koronan aikana tehdä poikkeuksen, sillä riskiryhmään kuuluvien ei pitäisi poistua kotoa”, Rajala sanoo.

Taksiyritykset keksivät uusia ansaintatapoja

Cabonline on Pohjoismaiden johtava taksiyhtiö, joka omistaa Suomessa Kovasen ja Fixutaxin. Suuri konserni tuo kriisitilanteessa tietynlaista turvaa sekä ymmärrystä siitä, mitä muissa Pohjoismaissa tehdään.

Esimerkiksi Ruotsissa kaupungit ja kunnat ovat korvanneet taksiyrittäjille osan koronaviruksen vuoksi peruuntuneista sopimuksista, Rajala kertoo. Tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnan tarvitsemat kuljetusyritykset ovat hengissä vielä kriisin jälkeen.

Yhtiö on päätynyt tilanteessa myös laajentamaan liiketoimintaansa. Sen taksit kuljettavat nyt ihmisten lisäksi kaikkea kauppakasseista ravintoloiden take away -annoksiin ja etätyöläisten tietokonenäyttöihin.

Jos joku haluaisi lähettää esimerkiksi koiransa yksinäisyydestä kärsivän isoäitinsä seuraksi, se onnistuu.

”Kyllähän tämä vaatii innovatiivisuutta. Ei kukaan ole ollut tällaisessa tilanteessa aiemmin”, Rajala sanoo.