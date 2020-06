Keskustaan hiljattain palannut konkaripoliitikko Paavo Väyrynen katsoo, että tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuussa palaavan Annika Saarikon ja keskustan nykyisen puheenjohtajan Katri Kulmunin välillä on selkeä aatteellinen ja poliittinen linjaero.

”Katri on perinteisen keskusta-aatteen kannattaja. Tämä kävi ilmi myös hänen eilisestä puheestaan. Annika on vienyt puoluetta kansalaisten enemmistön hyväksymistä tavoittelevan mielikuvapuolueen suuntaan. Selkeä osoitus tästä on hänen johdollaan valmisteltu ja Sotkamon puoluekokouksessa hyväksytty puolueohjelma”, Väyrynen arvioi Puheenvuoron blogissaan.

Saarikolla on tuoreiden mielipidekyselyiden mukaan kovaa nostetta keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi. Hän on tosi itse sanonut, ettei ilmoitusta puheenjohtajakisaan lähtemisestä ole luvassa.

Katri Kulmuni sen sijaan on kertonut hakevansa jatkokautta syyskuun puoluekokouksessa. Kulmunin painolastina on kuitenkin keskustan romahtanut kannatus, joka tosin Väyrysen mukaan ei ole puheenjohtajan syytä.

”Keskustan alamäen jatkuminen vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen ei ole Katri Kulmunin syytä. Se johtuu siitä, että ”joukkue” vei murskatappion jälkeen puolueen apupuolueeksi punavihreään hallitukseen. Katri oli toisella kannalla, mutta voimat eivät riittäneet tämän estämiseen. ”Joukkue” kehuu hallitusohjelmaa. Se on kuitenkin punavihreä linjaltaan. Keskusta sai mukaan muutamia toiveitaan, joiden avulla lähinnä joitakin puolueen kannalta mahdottomia ratkaisuja ennakolta torjuttiin. Käytännön politiikka on kaukana keskustan arvoista ja tavoitteista”, Väyrynen kommentoi.

”Joukkueella ”Väyrynen viittaa vuonna 2010 vaihtuneeseen keskustan johtoon. Vuoden 2010 puoluekokouksessa keskustan johtoon nousivat Mari Kiviniemi, Timo Laaninen ja Annika Saarikko.

Kulmuni itse analysoi kannatuksen romahdusta lauantaina puheessaan keskustan puoluevaltuustolle.

”Ihmiset eivät tunnista keskustaa niistä arvoista, joista me itse sen tunnistamme”, hän sanoi.

Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo ei allekirjoita Kulmunin selitystä.

”Selitys on peräti abstrakti, vailla konkretiaa, ja kertoo siitä, että keskusta ei viime vuoden eduskuntavaalien jälkeen ole (vielä) löytänyt sitä poliittisen linjan lippua, jonka ympärille nykyistä suuremmat kannattajajoukot olisivat valmiita kokoontumaan”, hän analysoi.

