Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen ehdottaa liikaa velkaantuville euromaille niin sanottua Tobin-veroa.

Kannianen esittelee nelivaiheista malliaan Puheenvuoron blogissaaan. Ensimmäisessä vaiheessa tietyn velkaantuneisuusasteen ylittävät euromaiden velat saneerataan yhteisvastuullisesti euromaiden kesken.

”Saneeraus tapahtuu (Euroopan keskuspankin) EKP:n taseen kautta eli kustannus lankeaa kaikille euromaille niiden EKP-asemansa suhteessa (myös ylivelkaantuneet itse osallistuvat operaatioon). Tietenkin ymmärretään, että saneeraus on tulonsiirto velkaantuneille maille. Siksi on kehitettävä hinta sille, että ne eivät uudelleen velkaantuisi. Tähän tarvitaan pidike”, Kanniainen kirjoittaa.

Mallin toisessa vaiheessa EU-lainsäädäntöön otetaan ”Tobin-vero” euromaan velkapääomalle, jos jäsenmaan velka pyrkii jälleen ylittämään sovitun rajan.

“Vero on velkaantumiseen liittyvä ylimääräinen kustannus, joka kohottaa velkaantumisen hintaa ja nostaa velkaan sijoittavien sijoittajien tuottovaatimusta. Veron kohtaannon kannalta on yhdentekevää, kerätäänkö se lainaa liikkeelle laskevalta valtiolta vai sijoittajapankilta. Vaikutus on sama. Veron suuruudesta päättäminen olisi hyvä delegoida EKP:lle, koska se toisin kuin Euroopan komissio, ei ole altis lobbaukselle”, Kanniainen kommentoi.

Kolmas vaihe on uuden veron ajaminen sisään EU:n lainsäädäntöön ja siitä luopumisen sanktioiminen.

Neljännessä vaiheessa veron säätämisen jälkeen EKP ei enää osta rahaliiton jäsenmaiden velkaa taseeseensa.

”Tällä velkaohjelmalla eurojärjestelmään palaa markkinakuri. Yhteisvastuun aika päättyy. Vero muodostaa pidikkeen euromaille velkaantua”, Kanniainen sanoo.

Malli perustuu Yhdysvaltain kongressin vuonna 1840 päättämään ”no bail-out” sääntöön, jonka mukaan liittovaltio ei enää pelasta osavaltioita niiden velkakriiseissä.

”Jos Euroopan unioni ottaa askelia kohden liittovaltiota, tälle avautuvat julkisen velan markkinat samassa mielessä kuin ne ovat pitkään toimineet Yhdysvalloissa”, Kanniainen huomauttaa.

Hän arvioi ehdottamansa veron nostavan velkaantumisen hintaa ja toimivan velkajarruna.

”Tulppa Euroopan rahaliiton tervehdyttämiselle poistuisi ja paluu markkinakuriin ilman tuhoisaa yhteisvastuun periaatetta pääsisi käyntiin.”

Huoli erityisesti Italian velkakestävyydestä on palannut keskusteluun, kun EKP:n odotetaan ajavan tukiostonsa alas kesän aikana. Saksalainen Deutsche Bank puhuu jo jopa ”eurokriisi 2.0:n” mahdollisuudesta, jos Italian korkojen nousu jatkuu ja valtionlainojen korot asettuvat pysyvämmin korkeille tasoille.

