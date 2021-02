Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tohinalla pykälän 58 g käyttöönottoa.

”Käynnistimme jo viikonloppuna prosessin. Olemme keskustelleet eri tahojen kanssa, ja keräämme nyt tietoa päätöksentekoa varten ja pyydämme selvityksiä”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnon yksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen. Hän sijaistaa tällä viikolla koko viraston johtajaa.

Laki mahdollistaa laajasti yleisötilojen, esimerkiksi liikuntasalien ja lasten sisäleikkipuistojen sulkemisen.

Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että se haluaa soveltaa lainsäädäntöä pääosin. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikkia lain mahdollistamia rajoituksia ei toteuteta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, onko lakia mahdollisuus soveltaa osin?

”Laki on uusi ja vaikeasti tulkittava. Aluehallintoviraston on tehtävä oikeudellisesti hyvin huolellinen arvio, mutta näkemykseni on, että rajauksia voidaan tehdä.”

Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikkia kylpylöitä ei ehkä tarvitsisi sulkea, tai jotkin tilat, kuten osa liikuntasaleista voitaisiin jättää auki.

”Me pidämme tärkeänä, että rajoitukset kohdennetaan sinne, missä on riskiryhmäkäyttäytymistä. Mutta kuten sanottua, oikeudellinen arviointi on tehtävä huolellisesti. Siksi kovimmat rajoitukset eivät myöskään tule voimaan heti”, sanoo Vapaavuori.

Ensivaiheessa tulisi pääkaupunkiseudun koronaryhmän mukaan laittaa voimaan hiukan lievemmät rajoitukset, eli pykälä 58 d.

Aluehallintoviraston Riku-Matti Lehikoinen ei osaa heti, voivatko virkamiehet valikoida suljettavia tiloja.

”En vielä osaa sanoa, onko osittainen soveltaminen mahdollista. Näen, että on vaikea perustella, miksi jokin sali tai tila suljetaan ja jokin ei. Suomessa on 50 000 tilaa, joita tämä lainsäädäntö voi koskea ja jotka olisivat siten valvontakohteita. Se tekee yksityiskohtaisesta arvioinnista vaikeaa, että onko tämän joogasalin katto nyt riittävä korkea.”

Lehikoisen mukaan osittaisten sulkujen perusteleminen voi olla myös lain hengen näkökulmasta vaikeaa.

”Lain periaate on, että kohtaamisia rajoitetaan. Näen, että jos lain soveltamiskynnys ylittyy, se ylittyy kaikissa kohteissa.”

Vapaavuori on erityisen huolissaan yrittäjien tilanteesta. Parinkin viikon sulku leikkaa pahasti palvelualan yritysten ja muutenkin näivettyneitä tuloja.

”Eduskunta kommentoi lakia niin, että hallituksen pitää ratkaista miten yrityksille maksetaan korvauksia. Lakia on valmisteltu jo pitkään ja olisi hyvä, jos tämä asia olisi ratkaistu jo kuukausia sitten”, Vapaavuori sanoo.

Nämä paikat laki sulkee:

1. Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät tilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;

2. Yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3. Tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat;

4. Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

5. Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

6. Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Oikaisu: Otsikon sitaatti laitettu Aluehallintoviraston nimiin ja samalla poistettu Jan Vapaavuorelta.