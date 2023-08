Alanvaihtajille maksettavaa tukea on kritisoitu siitä, että sen saajilla on usein takanaan jo yksi korkeakoulututkinto. Kuvassa kansanedustaja Piritta Rantanen.

Aikuiskoulutustuki. Alanvaihtajille maksettavaa tukea on kritisoitu siitä, että sen saajilla on usein takanaan jo yksi korkeakoulututkinto. Kuvassa kansanedustaja Piritta Rantanen.

Aikuiskoulutustuki. Alanvaihtajille maksettavaa tukea on kritisoitu siitä, että sen saajilla on usein takanaan jo yksi korkeakoulututkinto. Kuvassa kansanedustaja Piritta Rantanen.

Petteri Orpon (kok) hallitus on lakkauttamassa aikuiskoulutuksen tuen, jolla se uskoo saavansa 8000 uutta työllistä. Elokuussa 2024 lakkautettava aikuiskoulutustuki on mahdollistanut alanvaihdon myös koulutetuille aikuisille, ja takaa toimeentulon työvuosien aikana opiskeltaessa.

Valtiovarainvaliokunnan jäsen ja SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että pitkällä aikavälillä keskeistä on inhimillisen pääoman nousu, ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on tähän verrattuna päinvastainen toimi.

”Tässä ehkä eroaa ihmiskäsitys hallituksen ja sosialidemokraattien välillä. Hallituksen ohjelmassa aikuiskoulutustuella opiskelleita ihmisiä katsotaan vain numeroina, mutta me ajattelemme, että on järkevää panostaa ihmisiin tässä tilanteessa, jossa jokaisella alalla on pulaa osaavasta työvoimasta”, Räsänen sanoi.

SDP ei haluaisi haudata keinoja, jotka mahdollistavat ihmisille alan vaihtamisen, ja Räsäsen mukaan aikuiskoulutustuki on todistetusti toiminut alanvaihdon tukena.

Kansanedustaja Piritta Rantanen (sd) sanoo, että aikuiskoulutustuen saajista 76 prosenttia on naisia, jotka ovat usein lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

”Tämähän on suoraan leikkaus pienipalkkaisilta naisaloilta”, Rantanen sanoi.

Räsäsen mukaan aikuiskoulutustukea kritisoidaan usein siitä, että sen avulla opiskelevilla on usein taustalla jo yksi korkeakoulututkinto, jolloin ajatellaan, että hän saattaisi viedä opiskelupaikan joltain muulta.

”Meidän vaihtoehdossamme lähdetään siitä, että tätä nykyistä mallia on ennemminkin kehitettävä kuin purettava, jotta pystytään huolehtimaan siitä, että edelleenkin alanvaihto aikuiskoulutustuen kautta on mahdollista ja silti pystytään huolehtimaan siitä, että esimerkiksi ilman korkeakoulututkintoa olevan opiskelupaikka ei siinä mene”, Räsänen kuvaili.