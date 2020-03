Yhdysvaltain laivaston USNS Comfort -niminen sairaala-laiva saapui maanantaina Manhattanin Pier 90 -laiturille, jossa New Yorkin pormestari Bill de Blasio heilutti kättään varovaisesti hymyillen. Pormestari näytti vilkuttaessaan väsyneeltä, mutta toiveikkaalta.

Sunnuntai-iltaan mennessä New Yorkissa oli todettu yli 36 000 koronavirustartuntaa, joista lähes 800 oli johtanut kuolemaan. Perjantaina ja lauantaina koronavirukseen kuoli kaupungissa ihmisiä noin yhdeksän minuutin välein.

New York on Yhdysvaltain epidemiakeskus tällä hetkellä, eikä sen terveydenhuolto kestä paljon enempää.

De Blasio on saanut paljon kritiikkiä kommenteistaan, joita hän esitti muutama viikko sitten. Pormestari muun muassa kehotti newyorkilaisia käymään ulkona elämässä elämäänsä, vaikka virus oli jo rantautunut kaupunkiin.

Viikonloppuna, kun kuolemat kiihtyivät, de Blasion viestinnässä oli eri sävy. Nyt hän epäili kaupungin terveysjärjestelmän romahtavan yhdeksässä päivässä, jos jotain ei tapahdu.

Sunnuntaina presidentti Donald Trump lähetti USNC Comfortin kaupunkiin.

Noin 1 200 terveysalan ammattilaista ja 1 000 sairaalasänkyä sisältävä alus parkkeerasi edellisen kerran Manhattanin laituriin vuoden 2001 syyskuussa, jolloin kaupungin 2 606 asukasta kuoli terroristien iskuissa.

”Tänään, kuten vuonna 2001, tuomme viestin: teidän laivastonne on tullut paikalle ja me olemme täällä teidän kanssanne. Olemme sitoutuneita tähän taisteluun”, Yhdysvaltain laivaston varajohtaja John Mustin kommentoi Manhattanilla.

Tyyntä ennen myrskyä. New Yorkissa asukkaat odottavat pääsiäistä kauhulla. Kuva: Uwa Iduozee

Sairaalat täyttyvät

USNS Comfort ei ole New Yorkissa hoitaakseen koronaviruspotilaita, vaan muista sairauksista kärsiviä. Kaupungin sairaalat ovat täyttyneet parin viikon aikana ja esimerkiksi New York Timesin haastattelemat lääkärit sekä sairaanhoitajat sanovat tilanteen olevan katastrofaalinen.

Jo 200 työntekijää on sairastunut koronavirukseen ja toistaiseksi kaksi sairaanhoitajaa on kuollut.

”Sairaala on kuin petrimalja” eräs lehden haastattelema lääkäri sanoi.

”Tämä on teurastusta”, Bronxissa sijaitsevassa Jacobi Medical Centerissä sairaanhoitajana työskentelevä Thomas Riley kommentoi.

Rileyn mukaan hoitohenkilökunta ei voi välttyä tartunnalta, koska suojaavia välineitä ei ole tarpeeksi ja ihmisiä tulee ovista sisään jatkuvasti. Pari päivää kommenttien jälkeen Rileyn ilmoitettiin sairastuneen koronavirukseen.

Joka ilta kello 19 newyorkilaiset kokoontuvat ikkunoihinsa taputtamaan muun muassa hoitohenkilökunnalle ja kaupan alan ihmisille, jotka asettavat henkensä vaaraksi muiden puolesta.

Ammuksista on pulaa

Pahasta tilanteesta huolimatta New York taistelee vastaan. Sillä on puolellaan monta hyvää pelinappulaa, joista tärkeimmät ovat raha ja reagoiva johto, joka ei ole epäröinyt pyytää apua liittovaltiolta, elinkeinoelämältä ja yksityisiltä ihmisiltä.

Esimerkiksi pormestari de Blasio kyseli viikonloppuna Twitterissä julkaistulla videolla, että jos joku tietää, mistä hengityskoneita tai sairaalatarvikkeita saa lisää, hänen tulisi ilmoittaa siitä kaupungille.

Kaupungin ikoniseen Central Parkiin on pystytetty kenttäsairaala, jonka lisäksi Manhattanilla sijaitsevaan Javits Centeriin on avattu tuhansien ihmisten väliaikaissairaala.

Symboli. Laivan saapumista seuraamassa ollut Deborah sanoi USNS Comfortin olevan symboli. Kuva: Uwa Iduozee

Testejä New Yorkissa tehdään tällä hetkellä liukuhihnalta, kun kuka tahansa voi kävellä ympäri New Yorkia perustettuihin testipaikkoihin. Kaupunki odottaa Abbott Laboratoriesin viiden minuutin pikatestin saapuvan jo pian markkinoille.

Sunnuntaina Yhdysvaltain lääkeviranomaiset antoivat Abbottin testille myyntiluvan.

Päivittäin televisiossa puhuva kuvernööri Andrew Cuomo on sanonut osavaltion tarvitsevan liittovaltiolta 30 000 hengityskonetta, joista New Yorkin kaupunki tarvitsisi noin puolet. Viikonloppuna esimerkiksi General Motors alkoikin presidentin lakimuutoksen myötä suunnitella hengityskoneiden valmistamista.

Hengityskoneiden hinta markkinoilla on Cuomon mukaan noussut nopeasti 25 000 dollarista 40 000 dollariin. Kuvernööri on kuitenkin sanonut, että tarvikkeiden hinta ei ole ongelma, koska New Yorkilla on varaa ostaa mitä tahansa. Nyt tarvitaan myyjiä.

Lauantaina kuvernööri kertoi osavaltion tilanneen tuhansia halvempia käsin pumpattavia hengityskoneita, joiden käyttöön hoitohenkilökuntaa koulutetaan. Hoitohenkilökunnan perehdytys onkin kriittinen osa ongelmaa.

New York Postin mukaan osavaltiossa on vain 7713 hengityskoneiden käyttöön erikoistunutta lääkäriä, joten seuraava pulma on saada mahdollisesti saapuville kymmenilletuhansille hengityskoneille osaava käyttäjä.

Lehden haastatteleman lääkärin mukaan hengityskoneet ovat kuin ammuksia toisessa maailmansodassa. Kyseessä on vertauskuva, jota Cuomo on käyttänyt usein.

”Et olisi kuitenkaan ottanut sodassa eturintaman sotilasta ja laittanut häntä lentokoneen ohjaamoon ampumaan ohjuksia ja odottanut, että hän voittaa viholliset. Lopputulos olisi katastrofaalinen”, Anthony Everidge kommentoi.

New York ei valmistautunut

Yhdysvaltain ensimmäinen koronavirustapaus diagnosoitiin tammikuun 20. päivä Washingtonin osavaltiossa, jossa Wuhanista saapunut mies testattiin positiiviseksi. New Yorkissa ensimmäinen tapaus todettiin muutamaa viikkoa myöhemmin maaliskuun ensimmäinen päivä.

Karanteenirajoitukset tulivat voimaan kaksi viikkoa sitten.

Koronavirus yllätti New Yorkin muun maailman tavoin niin sanotusti housut kintuissa, eikä virukseen varauduttu tarvittavan ripeästi ja kovalla voimalla.

Monet syyttävät myös liittovaltiota, joka presidentti Trumpin johdolla väheksyi viruksen leviämis- ja tuhoamisvoimaa vielä maaliskuun puolivälissä tiivistämällä koronaviruksen ”flunssaksi”.

Esimerkiksi Guardian on nostanut esille asiantuntijoiden mielipiteitä, joiden mukaan Yhdysvaltojen olisi pitänyt heti tammikuussa alkaa tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa testien toimittamiseksi ja varusteiden hankkimiseksi. Presidentti määräsi tammikuun lopussa maahantulorajoituksia Kiinasta, mutta tämän jälkeen liittovaltio ei tehnyt kuuteen viikkoon oikeastaan mitään.

Pormestari. Bill de Blasio on saanut kritiikkiä parin viikon takaisista kommenteistaan, mutta viime ajat New Yorkin pormestari on ollut kuvernöörin rinnalla vaatimassa liittovaltiolta tarvikkeita. Kuva: Uwa Iduozee

Vuosina 2013–2017 hallinnon globaaleihin riskeihin varustautumisesta vastannut Jeremy Konyndyk kommentoi Guardianille, että Yhdysvaltain valmistautumisessa koronavirukseen on mennyt moni asia pieleen. Hallinnolla oli kuulemma tammikuussa kaikki tieto, mutta sen sijaan Valkoinen talo ajatteli matkustusrajoitusten riittävän.

”Todistamme yhtä modernin ajan suurinta hallinnon ja johdon epäonnistumista”, Konyndyk tiivisti.

Pitkin kriisiä Trumpin kannatus on pysynyt paikallaan, mutta syksyn presidenttivaalien todennäköisen vastaehdokkaan Joe Bidenin mahdollisuudet ovat vedonlyöntimarkkinoilla nousseet ajoittain jopa Trumpin ohi. Vielä tammikuussa Trumpin jatkokausi näytti markkinoilla lähes varmalta.

The Hillin maanantaina julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan Bidenin ja Trumpin välinen ero repeytynyt jo kymmeneen prosenttiyksikköön Bidenin hyväksi.

Hämmennystä on herättänyt varsinkin Trumpin viestintä, kun presidentin mielipiteet ovat heitelleet rajustikin kriisin aikana.

Vielä viikko sitten Trump pohti ääneen, että pääsiäiseen mennessä osa Yhdysvalloista voisi olla auki, koska ”hoito ei saa olla pahempi kuin tauti”. Viikonloppuna presidentti kuitenkin tyrmäsi omat ajatuksensa sanomalla, että karanteenit jatkuvat vähintään toukokuuhun.

Lisäksi Trump ehdotti lehdistötilaisuudessa, että New Yorkin terveysviranomaiset saattavat varastaa tarvikkeita itselleen.

”Jotain on meneillään ja teidän pitäisi toimittajina tutkia asiaa. Meneekö osa tarvikkeista takaovesta ulos?” Trump kyseli lehdistötilaisuudessaan.

Maanantaina pormestari de Blasio oli syvästi loukkaantunut presidentin väitteistä.

”Se on loukkaavaa, se on törkeää ja se on tunteetonta niitä ihmisiä kohtaan, jotka antavat nyt kaikkensa. En tiedä, mistä hän saa tietonsa. Se ei ole totta ja hänen pitäisi palata töihin”, pormestari kuittasi Trumpin puheet.

Myrsky nousee

New Yorkissa ongelman ytimessä on täydellisen eristyksen mahdottomuus. Esimerkiksi kaupungin metrot ovat hiljentyneet viidestä miljoonasta päivittäisestä käyttäjästä alle miljoonaan, jonka alle on kuitenkin vaikea päästä, jos työntekijöiden halutaan vielä pääsevän työpaikoilleen.

Virus leviää varsinkin vähemmistöjen asuttamissa Queensin ja Bronxin asuinalueilla, joissa ihmisillä ei ole varaa jäädä pois töistä.

Tällä hetkellä New Yorkissa on määrätty osittainen ulkonaliikkumiskielto, kun ihmiset saavat käydä kaupassa, apteekissa, lenkillä ja töissä, jos työpaikka on kaupungin luettelemien kriittisten työpaikkojen joukossa.

Käytännössä ulkonaliikkumiskieltoa ei voidakaan valvoa esimerkiksi Manhattanilla, jossa USNS Comfortin saapumistakin oli saapunut katsomaan kiinnostunut ihmisjoukko.

Laivaa aidan takaa kuvannut Deborah sanoi laivan olevan symboli koronaviruksen vastaiselle taistelulle.

Pormestari de Blasio valoi ihmisiin uskoa, jota kuulemma tarvitaan kamppailussa, joka kestää vielä viikkoja.

”Me tarvitsimme tätä. USNS Comfort on toivon majakka. Me tarvitsimme tätä toivoa.”

Samalla kun pormestari puhui Manhattanin satamalaiturilla toivosta, New Yorkissa kuoli maanantaina satoja ihmisiä lisää koronavirukseen.

Kuvernööri Cuomo ja pormestari de Blasio ennakoivat samana päivänä, että koronavirus on tappavimmillaan New Yorkissa 7–12 päivän päästä. Siihen mennessä kaikki varusteet täytyy olla kerättynä.