Englanninkielinen tviitti, joka väittää pääministeri Sanna Marinin (sd) kommentoineen Yhdysvaltain entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin tuoretta kirjaa on viikonloppuna levinnyt maailmalla laajasti.

Jupakka sai alkunsa Lin Peace -nimisen käyttäjän tviitistä, jossa Marinin väitetään sanoneen: ” ”jos totta puhutaan, me olemme ajatelleet samaa Yhdysvalloista 20. tammikuuta 2017 lähtien”. Tviitti on kerännyt yli satatuhatta tykkäystä ja sitä on jaettu kymmeniätuhansia kertoja.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski vahvisti sunnuntaina puolen päivän aikaan, ettei Marinia koskeva väite pidä paikkaansa.

”Pääministeri Marin ei ole missään vaiheessa kommentoinut John Boltonin kirjaan liittyviä asioita millään tavalla. Aiheesta eilen Yhdysvalloissa leviämään lähtenyt twiitti ei siis pidä paikkaansa.”

Jo aikaisemmin Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriosaston edustaja Helena Liikana-Renger sanoi, ettei Lin Peacen tviitti pidä paikkaansa.

”Huomioikaa, että tämä Suomen pääministeriä koskeva twiitti ei ole totta”, hän kirjoitti.

Valkoisen talon turvallisuusneuvonantajana vuosina 2018–2019 toimineen John Boltonin kirja”The Room Where It Happened” nousi jo ennen ilmestymistään Yhdysvalloissa listojen kärkeen.

Bolton tekee kirjassa presidentti Donald Trumpin kannalta monia kiusallisia paljastuksia. Entinen Trumpin lähipiiriläinen esimerkiksi sanoo, että Trumpin puhelinsoitot Ukrainan presidentin kanssa eivät ole olleet ainoita huolestuttavia esimerkkejä Yhdysvaltain tämän hetkisen presidentin toimintatavoista. Presidentiltä myös puuttuvat Boltonin mukaan ”perusfaktat maailmasta”. Trump on muun muassa kysynyt Boltonilta, onko Suomi mahdollisesti osa Venäjää.

