Poliisi valvoi keskiviikkona hallituksen vastaista mielenosoitusta Madridissa. Hallituksenvastaisia mielenosoituksia on monissa Espanjan kaupungeissa joka ilta.

Madrid – Espanjaa johtava vasemmiston vähemmistöhallitus sai keskiviikkona läpi viidennen jatkoajan poikkeusvaltuudet antavalle hälytystilalle, vaikka eri puolilla maata yhteiskunnan avautuminen on täydessä käynnissä.

Espanjassa astuu myös voimaan kasvomaskin käyttöpakko julkisilla paikoilla tästä keskiviikosta alkaen.

Yli 6-vuotiaiden on käytettävä maskia vähintään 600 euron sakon uhalla aina julkisissa sisätiloissa, ja ulkonakin, jos kahden metrin etäisyyttä muihin ihmisiin ei voi säilyttää.

Terveysviranomaisten mukaan maskien saatavuus on nyt vihdoin riittävä, jotta ne voidaan säätää pakollisiksi.

Hälytystilaa jatketaan ainakin 7. kesäkuuta asti. Hallitus yritti ensin viedä läpi täyden kuukauden mittaisen jatkoajan, mutta joutui peräytymään.

Oikeisto-oppositio syyttää pääministeri Pedro Sánchezin sosialistipuoluetta ja sen hallituskumppania, radikaalivasemmiston Podemosia halusta pitää maa poikkeusoloissa tarpeettomasti.

Hallituksenvastaisia mielenosoituksia on monissa Espanjan kaupungeissa joka ilta. Yhteenottojen vaara poliisin kanssa on olemassa, sillä tartuntariskiin ja hälytystilaan vedoten hallitus ei myönnä lupaa katumielenosoituksille.

Hallitus sai läpi hälytystilan jatkon täpärästi liberaalipuolue Ciudadanosin tuella.

Ciudadanos haluaa iskeä kiilaa hallituksen ja sitä tukeneiden Katalonian vasemmistoseparatisten väliin.

Taktikointi voi vaikuttaa oleellisesti budjetin valmisteluun - tai se voi kaataa hallituksen. Espanja elää jo toista vuottaan ilman uutta valtion budjettia, ja saattaa olla, ettei budjetinteko nytkään onnistu.

Pääministeri Pedro Sanchez puhui parlamentissa keskiviikkona. Kuva: epa08433847

Lisävelan tarve yli 100 miljardia

Viime vuonna Espanjan talous kasvoi hyvää kahden prosentin vauhtia, mutta silti budjettivaje oli 2,8 prosenttia bkt:sta.

Tänä vuonna vaje ampaisee pilviin. Lisävelan tarpeeksi on eri arvioissa esitetty yli sata miljardia euroa, mikä merkitsisi runsaan 10 prosentin vajetta.

Se vastaisi valtiovarainministeriön odotusta, että velkaantuneisuus kasvaa yli 105 prosenttiin suhteessa bkt:hen.

Koronarajoitusten vaikutukset ovat Espanjassa erityisen pahat, koska ne nollasivat turismin. Ympärivuotinen turismi vastaa noin 12 prosenttia bkt:sta ja on suurin työllistäjä.

Vuonna 2019 Espanjassa kävi lähes 84 miljoonaa ulkomaista turistia. He kuluttivat yhteensä yli 90 miljardilla eurolla.

Rajoituksia puretaan asteittain

Tiukka hälytystila hääti turistit maaliskuun puolivälissä. Hotellit, ravintolat, ostoskeskukset suljettiin. Kaikki "perusteeton liikkuminen" ulkona kiellettiin koko maassa.

Liikkumiskielto on monien raivoksi yhä voimassa Madridin itsehallintoalueella, Barcelonassa ja eräillä alueilla Madridin lounaispuolella. Myöskään eri provinssien välillä ei saa vapaasti liikkua.

Uusia virustartuntoja raportoitiin keskiviikkona 416. Tartunnoista 112 oli todettu 6,5 miljoonan asukkaan Madridissa.

Rannikoilla ja saarilla kuitenkin istutaan jo terasseilla, joille sallitaan puolet pöydistä. Madridissakin kauppoja avataan, ja liikenteen jyly on palannut moottoriteille.

Tärkeää on autokaupan aukeaminen tällä viikolla. Autoteollisuus on Espanjan avainsektoreita, jonka tulevaisuus on vaakalaudalla. Nissan ilmoitti juuri, ettei se takaa enää työpaikkojen säilymistä isolla Barcelonan tehtaallaan.

Miljoonia lomautuksia, irtisanominen kielletty

Samalla kun talouden sulkeminen romahdutti verotulot, valtion tuen varaan tulvi liki neljä miljoonaa lomautettua ja noin miljoona yksinyrittäjää - entisten yli kolmen miljoonan työttömän lisäksi.

Lomautukset jatkuvat. Viimeksi Airbus Industries kertoi lomauttavansa Espanjassa 3 000 työntekijää lokakuulle asti ilmailun kansainvälisen tilanteen takia.

Irtisanominen on kiellettyä hälytystilan aikana. Sen jälkeen työttömyyden pelätään loikkaavan 14 prosentista yli 20 prosenttiin.

Espanja saa kuitenkin markkinoilta lainaa yhä edullisesti. Kymmenen vuoden lainakorko on pysynyt alle yhden prosentin Euroopan keskuspankin EKP:n velkakirjaostojen ansiosta.

Jos EU-maat lisäksi hyväksyvät Saksan ja Ranskan esittämän 500 miljardin euron apurahaston koronasta pahiten kärsineille, on Espanjan osuus siitä ensi vuonna luultavasti huomattava.

Se näkymä vähentää korkopaineita entisestään. Lisärahoituksen saannin ei siis pitäisi olla ongelma.

Epävarmuustekijä on politiikka

Epävarmuutta luo pahasti tulehtunut politiikka ja vähemmistöhallitus, jossa istuu radikaalipuolue Podemos. Sosialistipääministeri Sánchezin asema on heikko.

Kahdella Podemos-ministerillä on kommunistitausta, ja oikeistopiireissä hallitusta kutsutaan usein sosiaali-kommunistiseksi.

Podemosin tiedetään kannattavan kansallistamisia, vuokrasääntelyä ja omaisuuksien verotusta, mikä voi aiheuttaa pääomapakoa ja karkottaa ulkomaisia investointeja.

Podemos-johtaja Pablo Iglesias runnoo parhaillaan läpi vähävaraisten minimituloa, joka merkitsee pysyvää miljardien eurojen lisäkulua valtiolle. Minimitulo on määrä esitellä tarkemmin toukokuun aikana.

Hallitus ei ole luopunut aikeista kiristää yritysverotusta, vaikka yrityksiä tulee koronan takia kaatumaan.

Keskiviikkona illalla kuultiin, että hallitus on nyt päättänyt kumota yritysten laajalti kiittämän työreformin, joka vuonna 2012 talouskriisissä mahdollisti etenkin paikallisen sopimisen.