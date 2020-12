Koronarokotteet ovat tulossa vauhdilla käyttöön. Ensimmäiset myyntiluvat rokotteilla ovat valmiina joulun ja uudenvuoden tienoilla.

Myyntiluvan saamisesta kestää joitakin viikkoja ennen kuin rokotukset voidaan aloittaa. Samalla ratkaistaan, ketkä saavat ensin rokotteita. Todennäköisimmin etulinjassa ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja sitten riskiryhmiin kuuluvat.

Pisimmällä ovat Pfizerin, Modernan ja Astra Zenacan rokotteet. Tutkimusten mukaan ne ovat tehokkaita ja hyvin siedettyjä. Niiden tehot ovat yli 90 prosenttia. Osa rokotteista edellyttää säilytystä jopa -70 asteessa. Suomessa on jo varmistettu toimivia kylmäketjuja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan aiemmin kesti yli 10 vuotta kehittää uusi rokoteaihio.

Nopean kehityksen taustalla on eri kehitysvaiheiden lomittaminen ja hyväksymisprosessin tekeminen paloissa, hetki kun tietoa rokotteesta on syntynyt.

Alustavien tietojen mukaan Pfizerin, Modernan ja Astra Zenecan rokotteet ovat tehokkaita ja hyvin siedettyjä.

Fimean johtajan Marjo-Riitta Helteen mukaan nopeutettu prosessi ei murenna turvallisuutta.

Siinä vaiheessa, kun rokotteet tulevat käyttöön, ei vielä tiedetä, estävätkö ne pelkästään sairastumisen vai koko tartunnan. Tällä on suuri merkitys, sillä rokotuksen saanut saattaa vielä toimia tartuttajana. Nämä tiedot tulevat muiden kuin Astra Zenecan osalta vastaan tutkimuksissa, jotka tehdään, kun rokote on jo käytössä.

Nohynekin mukaan kestää useita kuukausia, ennen kuin rokotuskattavuus on saatu niin korkealle, että paluu arkeen on mahdollista. Rokotuskattavuus kertoo, kuinka suuri osuus väestöstä on saanut rokotteen.

”Jos rokotteella on 100-prosenttinen teho niin täysin alttiissa väestössä, jossa ei ole luonnollista immuniteettia, rokotuskattavuuden pitäisi olla 60–70 prosenttia”, sanoo Nohynek.

Rokotekattavuuden saavuttaminen riippuu myös siitä, kuinka nopeasti rokotteita saadaan Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriön Sari Ekholmin mukaan rokotteet tulevat myyntiin useassa erässä sitä mukaa, kun tuotteiden valmistaminen etenee.

Juttuun korjattu Sari Ekholmin nimi ja lisätty titteli.