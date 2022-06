Historioitsija, tohtori Jukka Tarkka arvioi, että Turkin vastustus Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä kohtaan voi olla ”rumempaa” kuin aikaisemmin on arvioitu.

”Entäpä jos (Turkin presidentti) Erdogan on luvannut Vladimir Putinille auttaa pienellä jekulla ystävänsä pääsemään pinteestä: katkaisemalla pysyvästi kaikkien Naton jäsenhakemusten käsittelyn”, Tarkka pohtii Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

”Jos sellaista on tapahtunut, meillä on paljon järeämpi ongelma kuin esittämäni Nato-sopimuksen rikkomukset. Mannerlaatat eivät vain liiku vaan murskautuvat”, hän jatkaa.

Saman asian nosti tällä viikolla esiin myös kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz , joka muistutti Ilta-Sanomien haastattelussa, että Putinin ja Erdoganin välillä on ”viha-rakkaussuhde”. Välillä he ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja asekauppoja, välillä on oltu erittäin huonoissa väleissä.

”Mikäli tällainen sopimus on, niin silloinhan Turkki seisoisi loppuun saakka jarrun päällä. Ilman tällaista sopimusta en pidä sitä mahdollisena”, Zyskowicz arvioi.

Mikäli Turkki estäisi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden kokonaan, Zyskowicz kertoo Ilta-Sanomille uskovansa luoviin ratkaisuihin, jotka tosiasiassa tarkoittaisivat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, vaikka eivät sitä muodollisesti merkitsisi.

Zyskowicz sanoo tarkoittavansa luovalla ratkaisulla esimerkiksi tilannetta, jossa 29 Nato-maata, eli muut kuin Turkki, tekisivät Suomen ja Ruotsin kanssa sopimuksen, jolla Suomi ja Ruotsi saisivat kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka sisältyvät Nato-jäsenyyteen.

Jukka Tarkan mukaan kyseessä olisi Suomelle tuttu kuvio, joka 1960-luvun alkuvuosista lähtien toimi pitkän aikaa ihan hyvin, vaikka näytti oudolta. Hän viittaa Fineftaan.

“Kun Suomi ei Neuvostoliiton kiivaan vastustuksen takia voinut liittyä Eftaan, Efta liittyi Suomeen. Kekkosen johdolla muodostettiin Fineftaksi nimetty himmeli. Erilaisten byrokraattisten kuvioiden kautta Suomi sai samat edut kuin suora jäsenyys olisi antanut. Samalla tavalla voisi toimia Nato-jäsenyyden kekkoslainen väliaikaisratkaisu – siksi kunnes Putin ja Erdogan ovat vain ohi mennyt painajainen, joka ahdisti eurooppalaista elämänmenoa”, Tarkka katsoo.