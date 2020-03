Perjantai on tilastojen suhteen tähän mennessä synkin koronaviruspäivä Italiassa: uhrien määrä kasvoi 24 tunnin aikana peräti 49 ihmisellä, eli enemmän kuin yhtenäkään päivänä aikaisemmin. Koronavirukseen sairastuneiden määrä on kasvanut 4636 ihmiseen. Myös sairastuneiden määrä kasvoi perjantaina enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin yhden päivän aikana; uusia tartuntoja todettiin peräti 620.

”Tilastoista voi kertoa vain sen, että muut Euroopan maat ovat erilaisessa epidemian vaiheessa ja Italiaa jäljessä tässä mielessä. Käsissä on tilanne, jota pitää nyt alkaa tarkastella eurooppalaisena tilanteena”, Italian terveysviranomaisten kattojärjestön Iss:n johtaja Silvio Brusaferro kommentoi lauantaiaamuna uutistoimisto Ansalle.

Hän korostaa ihmisten oman vastuullisuuden merkitystä.

”Oireiden vuoksi karanteeniin määrättyjen ihmisten on noudatettava viranomaisten ohjeita ja pysyteltävä poissa julkisilta paikoilta, joissa liikkuu muita.”

Lue seuraavaksi:

Varainhoitoyhtiö Algebrisin politiikkaan erikoistunut tutkimusjohtaja Silvia Merler vertaa Italian tilannetta jo Kiinan Wuhaniin, josta koronavirusepidemia sai alkunsa. Hän kiinnittää huomiota siihen, että Hubein maakunta, jossa Wuhan sijaitsee, on väestömäärältään saman suuruinen kuin Italia: molemmissa on noin 60 miljoonaa asukasta. Lisäksi Wuhanin asukasmäärä on suunnilleen sama kuin Lombardian maakunnan, jonne koronavirus on iskenyt pahimmin Italiassa: molemmissa on noin 10 miljoonaa asukasta.

”Koronavirus on edennyt Lombardiassa hitaammin kuin Wuhanissa, mikä on loogista, koska Wuhan on metropoli. Jos koronavirus olisi levinnyt samalla tavoin (Lombardian pääkaupungissa) Milanossa, luvut olisivat todennäköisesti aivan toisenlaisia”, Merler toteaa Twitterissä julkaisemassaan analyysissä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge kiitteli aikaisemmin viikolla Italian hallituksen koviksi luonnehdittuja toimia koronaviruksen pysäyttämiseksi. Italia on muun muassa sulkenut koulut ja yliopistot ainakin maaliskuun puoliväliin asti. Lisäksi Lombardiassa ja Venetossa 50 000 ihmistä on eristetty ja eristyksen laajentamista.

”Olemme itse asiassa huolissamme siitä, että muut Euroopan maat eivät näytä suhtautuvan tilanteeseen yhtä vakavasti kuin Italia. Näyttää valitettavasti siltä, että muiden maiden poliittiset toimijat eivät ota tilannetta riittävän vakavasti. Se, mikä nyt tapahtuu Italiassa voi pian tapahtua missä tahansa Euroopan maassa”, Kluge varoittaa.

Suomessa on tähän mennessä todettu 15 koronavirustartuntaa. Valtaosa tartunnoista on saatu Pohjois-Italiasta.

Lue lisää: