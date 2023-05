Rantamökkien kauppa ampaisi korona-aikana kasvuun, mutta jo viime vuonna kauppamäärä oli jälleen vuoden 2019 tasolla. Miten mökkikaupan määrä kehittyy tästä eteenpäin?

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä suhtautuu luottavaisesti kaupan sujumiseen.

"Ehkä yllätän teidät, mutta sanon, että se ei tule laskemaan menneiden vuosien tasolle", Kyhälä kommentoi Markkinaraadin lähetyksessä.

Hänen mukaansa idea "kakkoskodista" on lyönyt läpi suomalaisten keskuudessa. Mökkibisneksen voi jakaa tällä hetkellä kolmeen osaan.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Lapissa käyvät kaupaksi 50 000–100 000 euron yksinkertaiset rantamökit, joissa ei ole välttämättä juoksevaa vettä. Toisen kauppa-alueen muodostavat Saariselän, Levin ja Rukan kaltaiset liikekeskukset, joissa on mennyt tänä vuonna kaupaksi yli puolen miljoonan euron asuntoja. Kolmanneksi Kyhälä nostaa esiin Saimaan, jossa mökkien "hintojen täytyy olla alle 200 000 euroa".

Mökkikaupan jatkoon suhtautuu optimistisesti myös Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Maria Salenius. Vaikka mökkikauppa käynnistyikin tänä vuonna hieman tahmeasti.

"Alkuvuonna myytiin vähemmän kesämökkejä kuin samaan aikaan vuosi sitten. Pari viime kuukautta on näyttänyt, että päästään tuolle tasolle, eikä mennä aikaisempien vuosien tasolle."

Suomalaiset suosivat tätä nykyä tutkitusti aiempaa enemmän lomailua kotimaassa, Salenius kertoo. Luksusmökkien rinnalla perinteisemmillä ja yksinkertaisemmilla mökeillä on kasvanutta kysyntää.

"Tutkimuksen mukaan on nähtävissä, että meillä on uusi sukupolvi, joka on innostunut mökkeilystä. Se myöskin puoltaa sitä, että säästynyttä rahaa ollaan valmiita laittamaan omaan mökkiin tai asuntoon Suomessa."

LUE MYÖS Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla asunto- ja mökkikaupan näkymistä. Mikä asuntokauppaa nyt hiertää? Entä kuinka paljon hinnat vielä laskevat? Markkinaraadissa puhutaan myös mökkikaupan näkymistä. Miten vapaa-ajanasuntojen kauppa on tänä keväänä lähtenyt liikkeelle? Muuan muassa näihin kysymyksiin ovat vastaamassa Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä ja OP Kodin johtaja Lasse Palovaara. Markkinaraadin juontaa Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki. Markkinaraati on jokaviikkoinen talouden keskusteluohjelma. Katso aiemmat jaksot täältä.

Mökkikaupan osalta vilkkaina kesäkuukausina selviää, miten asuntokaupan hintatason hakeminen heijastuu mökkikauppaan, arvioi OP Kodin johtaja Lasse Palovaara. Hän huomauttaa, että mökkikauppojen määrää voi osaltaan hillitä se, että ihmiset haluavat nyt pitää kiinni lomapaikoistaan ja kakkoskodeistaan.

Mistä kohteesta kannattaisi nyt etsiä mökkiä? Katso oheiselta videolta Markkinaraadin tärpit.

LUE MYÖS: