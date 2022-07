Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen seurauksena maailmalla nousevat nyt ”Putin-hinnat”, sanoo Ruotsin pääministeri, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson.

Gotlannin Almedalen-tapahtumassa linjapuheensa noin 5 700 katsojalle pitänyt Andersson myönsi, että ”juuri nyt on kallista olla ruotsalainen”.

”Rahat ruokatilillä eivät yhtäkkiä riitä. Sähkön hinta ja asuntolainakorkoja nousevat. Bensa-aseman pumpulla numerot pyörivät yhä suuremmiksi, suuremmiksi ja suuremmiksi.”

”Ja katkera totuus on, ettei kukaan talouden arvioitsija pysty sanomaan, miten kauan tämä kestää.”

Syyskuun vaaleihin valmistautuvassa Ruotsissa Andersson lupasi lievittää hintavaikutusta esimerkiksi lapsiperheille ja eläkeläisille, mutta vakuuttaa, että mihinkään tarjouskilpailuun hän ei aio ryhtyä. Anderssonin mukaan kukaan vastuullinen poliitikko ei voi luvata, että kaikki hinnannousut kompensoitaisiin täysin. Velkarahalla tukeminen vain ruokkisi inflaatiota entisestään.

”Niin kauan kuin minä olen pääministeri, aiomme lievittää Putin-hintojen vaikutuksia – mutta emme koskaan vastuuttomalla huutokaupalla.”

”Nyt on parasta, että Suomi ja Ruotsi menevät yhdessä Natoon”

Linjapuheessaan Andersson puolusti myös Ruotsin hakeutumista sotilasliitto Natoon. Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat puolustaneet vuosikymmeniä omaa liittoutumattomuuslinjaansa ja korostaneet, että se on taannut Ruotsille 200-vuotisen rauhan.

Ukrainan sodan seurauksena Ruotsi päätti hakeutua Natoon yhdessä Suomen kanssa. Anderssonin puolueen sisältä kantautui myös kritiikkiä ratkaisua kohtaan ja myös nopea aikataulu oli monelle vaikea pala.

”Me saimme kysyä Ruotsissa itseltämme, mikä on turvallisuudellemme parasta uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Se ei ole mikään helppo kysymys. Se vaatii pohdintaa ja sitä, että me tarkastelemme tätä uutta vaarallista tilannetta juuri sellaisena kuin se on. Ja tässä uudessa tilanteessa on parasta, että Ruotsi ja Suomi menevät yhdessä Natoon.”

Andersson painottaa, että ratkaisu ei tarkoita, että Ruotsi voisi ulkoistaa puolustuksensa.

”Ruotsi tekee oman osansa rakentamalla vahvan kokonaispuolustuksen, Ruotsin kansan puolustuksen ruotsalaisille.”

Kouluyritysten ”juhlat saavat nyt loppua”

Ruotsin pääministeri käynnisti sunnuntaina myös hyökkäyksen maan yksityiskouluja vastaan. Hän ei voi hyväksyä, miten ruotsalaisten kouluihin tarkoitetuilla verorahoilla tehdään voittoja.

Ennen linjapuhettaan Anderssonin hallitus ilmoitti käynnistäneensä uuden selvityksen siitä, miten kouluyritysten voitonjako voidaan lopettaa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi aiemmin huhtikuussa, miten Ruotsin neljä suurinta koulukonsernia oli tehnyt voittoa viidessä vuodessa 4,6 miljardia kruunua eli nykykurssilla noin 427 miljoonaa euroa.

”Nyt saavat nyt loppua”, Andersson linjaa.

Hän syyttää yksityiskouluja myös puutteellisesta laadusta.

”Ruotsissa on yksityiskouluja, joiden hienot logot yhdistyvät ajatuksissa Britannian eksklusiivisiin yksityiskouluihin, mutta jotka leikkaavat koulutetusta henkilöstöstä ja joissa ei ole pihoja. Meillä on maatalouslukio ilman eläimiä. Meillä on opettajia, joita painostetaan antamaan hyvän mielen numeroita.”

Samalla Andersson ennakoi, että hänen ehdotuksensa nostattavat vaalien alla lobbausta ja vastarintaa.

”Juuri nyt, täällä Almedalenissa, he (kouluyritykset) tarjoavat poliitikoille lounaita ja illallisia. He palkkaavat lobbareita ja PR-asiantuntijoita, painattavat lentolehtisiä ja tekevät mainoskampanjoita. Absurdia kyllä rahoitamme kaiken verorahoistamme.”