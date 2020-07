Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat arvostelevat vastuuttomaksi hallitusriveistä tullutta ilmoitusta siitä, että odotetut työllisyyspäätökset saattavat viivästyä syksyn budjettiriihestä vuoden loppuun.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) ilmoitti aiemmin, että hallitusohjelman kirjaus työllisyyttä tukevista päätöksistä on voimassa ja että päätökset 30 000 lisätyöllistä tuottavista toimista aiotaan tehdä jo budjettiriiheen mennessä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) vahvisti tiistaina Uudelle Suomelle, että työllisyystoimet tehdään, mutta ei välttämättä aivan valtiovarainministerin esittämässä aikataulussa.

”Tästä pidetään kiinni, budjettiriiheen mennessä tai tämän vuoden puolella, kunhan nämä päätösperäiset työlliset pystytään luomaan. Tämä on erittäin realistinen ja tärkeä tavoite, ja tästä ei pidä lipsua”, Tuppurainen sanoi.

Kokoomuksen kansanedustajat ottavat pääministeripuolue sdp:n puoluehallitukseen kuuluvan ministerin lausuntoon kantaa Twitterissä.

”Täysin vastuutonta. Pääministeripuolue lykkää taas kerran työllisyystoimet. Ja lyttää valtiovarainministerinsä ja ohjelmansa. Hallituksen toimintakyky ohenee päivä päivältä. Jos budjettiriihessä ei tehdä rakenteellisiä uudistuksia, ei hallitus voi jatkaa”, Sari Sarkomaa kirjoittaa.

”Käsi ylös kuka yllättyi? Työllisyystoimia ei tulekaan syksyllä. Uskomatonta”, kirjoittaa Timo Heinonen.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Kuva: Petteri Paalasmaa

Marinin hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan työllisyyttä tukeviin päätöksiin kirjauksella, joka kuuluu seuraavasti: ”…haetaan vähintään 60 000 lisätyöllistä edellä tarkoitetussa normaalissa suhdannetilanteessa. Edellä tarkoitetuista toimenpiteistä on puolet valmiina elokuun 2020 budjettiriiheen mennessä. Ellei näin ole, budjettiriihessä arvioidaan aiemmin päätettyjä menolisäyksiä, jotka on tehty suhteessa tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan”.

Suhdannetilanne tosin on muuttunut koronan myötä kaikkea muuta kuin normaaliksi. Näin ollen suotuisammissa oloissa laadittua hallitusohjelmaa ei välttämättä toteuteta pilkulleen.

