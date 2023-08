EU-komissaari Jutta Urpilaisesta tulee SDP:n presidenttiehdokas, kertoo Ilta-Sanomat lähteidensä pohjalta. SDP:n entistä puheenjohtajaa Urpilaista ei ole tarkoitus nimittää ehdolle vielä puoluekokouksessa syyskuun alussa, vaan Urpilaisen nimittää ehdokkaaksi puoluevaltuusto loka-marraskuussa.

Urpilaista ei ole asetettu virallisesti ehdolle, eikä hän ole vahvistanut ehdokkuuttaan julkisuudessa. IS:n mukaan Urpilaisen ehdokkuus on kuitenkin niin varma, ettei vaihtoehtoiselle suunnitelmalle ole tarvetta.

Urpilainen on aiemmin kertonut harkitsevansa ehdokkuutta, eikä ole kommentoinut asiaa sen enempää.

Vaikka Urpilaisen presidenttiehdokkuus vaikuttaa IS:n lähteiden mukaan varmalta, asiasta on liikkunut julkisuudessa ristiriitaista tietoa. Iltalehti kirjoitti demarilähteidensä pohjalta keskiviikkona, ettei Urpilainen olisi halukas lähtemään ehdokkaaksi vaaleihin, jossa omasta puolueesta ei löydy varauksetonta tukea. Iltalehti arvioi demariäänestäjien valmistautuneen äänestämään presidentinvaaleissa joko Pekka Haavistoa (vihr) tai Li Anderssonia (vas).

Jutta Urpilainen joutuu luopumaan kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin paikastaan heti, kun hänet on nimitetty ehdokkaaksi. Urpilaista on pidetty SDP:n kakkosvaihtoehtona presidentinvaaleissa, sillä puolueen puheenjohtaja Sanna Marin ei ole asettumassa ehdolle. Urpilaisen gallup-kannatus on myös ollut vaatimatonta.

Urpilainen toimi SDP:n puheenjohtajana vuosina 2018–2014 ja valtiovarainministerinä Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa 2011–2014. EU-komissaarina hän on toiminut vuodesta 2019.