Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) otti eduskunnassa yhteen perussuomalaisten kanssa polttoaineen hinnasta.

Perussuomalaiset haastoi hallitusta polttoaineen hinnankorotuksista. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi, että tuoreimman tilaston mukaan bensiinin litrahinta on Suomessa EU:n toiseksi korkein Alankomaiden jälkeen.

”Polttoainevero on keskeinen syy tähän tilanteeseen, se on Suomessa EU:n kolmanneksi korkein”, Halla-aho sanoi.

Hallituksen riveistä on todettu jo aiemmin, ettei hallitus tee enää uusia korotuksia polttoaineveroon kuluvalla hallituskaudella. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) toisti tämän torstaina.

”Toistan viestini siitä, että tämä hallitus ei ole tekemässä korotuksia bensan tai muutoin polttoaineiden verotukseen. Tämä tulkoon nyt selväksi”, Saarikko sanoi.

Harakka: Ei muutoksia hinnassa

Ministeri Harakan mukaan bensan hinnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

”Kun kävin Pihlajiston ABC:llä tankkaamassa, niin huomasin, että litra ysivitosta maksoi saman kuin tämän hallituskauden alussa, ja se tulee maksamaan saman tämän hallituskauden lopussa. Litra bensiiniä maksoi saman kymmenen vuotta sitten, ja se tulee maksamaan saman kymmenen vuoden kuluttuakin", Harakka sanoi kyselytunnilla ja nosti esiin edellisen hallituksen päätöksen biopolttoaineiden sekoitevelvoitteesta, jota hän itse pitää hyvänä asiana.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio vastasi Harakalle, että kyseessä oli keskustajohtoisen hallituksen tekemä päätös, jossa perussuomalaiset ei ollut enää pariin vuoteen ollut. Perussuomalaiset toteaa esittäneensä bio-osuutta kasvattavan lakiesityksen hylkäämistä ja äänestäneensä ainoana puolueena lakia vastaan 6.2.2019.

Harakan mukaan perussuomalaiset oli nostamassa bensiiniveroa sekä sitoutumassa liikennepäästöjen puolitukseen ja äänestämässä sen puolesta 31.5.2017. Tuona päivänä eduskunta äänesti valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Strategiaan sisältyy muun muassa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto. Perussuomalaiset äänestivät puolesta.

Näyttääkin siltä, että perussuomalaiset on ollut sekä hyväksymässä sekoitevelvoitetta hallituksessa että vastustamassa sitä oppositiossa saman hallituskauden aikana.

Perussuomalaiset irtautui Juha Sipilän (kesk) hallituksesta sen jälkeen, kun Halla-aho nousi puolueen puheenjohtajaksi kesäkuussa 2017. Keskusta ja kokoomus eivät halunneet tuolloin enää jatkaa yhteistyötä. Hallitus pysyi kuitenkin kasassa sinisten erottua perussuomalaisista ja jäätyä hallitukseen.

PS sai vinkkejä ministeriltä

Kansanedustaja Leen Meri (ps) tarttui Harakan huoltoasemakäyntiin.

”Ministeri Harakka kertoi, että hän on käynyt bensa-asemalla, missä on yhtä halpaa bensaa kuin 2019. Mielestäni se on useammalla kymmenellä sentillä noussut. Elikkä millä huoltoasemalla te käytte? Kun se ysivitonen hujakoi tuolla 1,70 eurossa litralta, niin kertokaa nyt ihmeessä, että miten niin se ei ole yhtään noussut. Nyt olisi kyllä mielenkiintoista tietää”, Meri ihmetteli.

Harakka jakeli mielellään perussuomalaisille tankkausvinkkejä.

”Kerrotaan vähän yksityiskohtia edustaja Merelle, ja ehkä tankkausvinkkiä. Viimeksi kun kävin ABC Pihlajistossa, ysivitonen maksoi 1,66. 6. päivä kesäkuuta, kun otin ensimmäisen valtioneuvoston jäsenyyteni vastaan, se maksoi 1,66. Bensiinin hinta ei ole noussut kymmeneen vuoteen, ja kuten sanoin, tämän hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartan toimin se ei tule nousemaan”, Harakka sanoi.