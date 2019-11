Kansanedustaja Marko Asell (sd) pitää perussuomalaisten puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa taitavana poliitikkona. Poliittinen taitavuus selittää osaltaan puolueen nousua Ylen gallupissa 23 prosenttiin, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin Asellin oman puolueen kannatus.

”Hän on todella taitava kääntämään asian kuin asian maahanmuutto-ongelmaksi ja saamaan hyvää kannatusta tällaisella asialla. Se vaatii taitoa tänä päivänä”, Asell Sanoo Uudelle Suomelle.

Pääministerin paikalla istuu nyt tunnetusti Asellin puoluetoveri Antti Rinne.

Voisiko uskonrauhan rikkomisesta ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta vuonna 2012 sakkoihin tuomittu Halla-aho toimia Suomen pääministerinä?

”Se on aika lailla kansan päätettävissä. Minun mielestäni hänellä on ollut tietynlainen arvopohja silloin, kun hän on kirjoittanut näitä asioita. En usko, että se arvopohja on kauheasti muuttunut, kun kuuntelee puheenjohtaja Halla-ahon esiintuloja.”

Kansanedustaja Marko Asell on haastateltavana Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. LUE KOKO HAASTATTELU TÄSTÄ:

Demareiden ja perussuomalaisten hallitusyhteistyötä Asell ei pidä todennäköisenä, vaikka perussuomalaiset menestyisi kuinka hyvin vaaleissa. Esimerkiksi perussuomalaisten sosiaalipolitiikka on Asellin mielestä kovaa, mikä tarkoittaisi pienituloiselle ”rankempaa tulevaisuutta”.

Perussuomalaiset voisi Asellin arvion mukaan löytää yhteisen hallitussävelen kokoomuksen ja keskustan kanssa, kuten tapahtui myös vuoden 2015 vaalien jälkeen.

”Jos Halla-aho voittaisi seuraavat vaalit ja perussuomalaiset nousee suurimmaksi, uskon, että hän saa ympärilleen oikeistolaisen hallituksen. Kokoomuksenkin on ihan helppo allekirjoittaa perussuomalaisten linjauksia. Sosialidemokraateille se on aika vaikeata puhumattakaan vasemmistoliitosta tai vihreistä.”

Asell muistuttaa, että gallupit näyttivät vuosi sitten aivan päinvastaisia lukemia. Marraskuussa 2018 perussuomalaiset olivat Ylen kyselyssä 8,1 prosentissa ja sdp 21,5 prosentissa. Silloin molemmat puolueet olivat oppositiossa.

LUE MYÖS:

Uuden Suomen kaikki 200 kansanedustajaa -sarjan jutut täällä!