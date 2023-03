Eduskuntavaalikamppailu on aivan loppusuoralla. Jo pitkään tilanne on ollut se, että suurin puolue voi olla niin Petteri Orpon johtama kokoomus, Sanna Marinin johtama SDP kuin Riikka Purran johtama perussuomalaiset.

Nyt useammassakin tuoreessa alueellisessa gallupissa näkyy, että perussuomalaiset nostaa kannatustaan, kun vaalipäivään on aikaa vain vähän yli viikko.

Suomen suurimmassa vaalipiirissä, Uudellamaalla, perussuomalaiset on harpannut 2,8 prosenttiyksikköä edellisestä, helmikuisesta mittauksesta. Tämä ilmenee Etelä-Suomen Median gallupeista. PS on noussut Uudellamaalla kokoomuksen kannoille kakkoseksi, pudottaen demarit kolmanneksi. Samaan aikaan yhä ykkösenä olevan kokoomuksen kannatus on sulanut.

Väkirikas Uusimaa voi hyvinkin ratkaista koko vaalit.

Myös Keski-Suomessa perussuomalaiset ottaa kovaa loppukiriä. Keskisuomalaisen julkaisemasta mittauksesta käy ilmi, että PS olisi ottamassa jopa kolme paikkaa vaalipiirissä. Aiempi ennuste odotti puolueelle kahta paikkaa. KSML:n gallupissa PS:n kannatus on 24,3 prosenttia, kun kakkosena on SDP 20,4 prosentilla. Kokoomus saa 15,2 prosentin kannatuksen.

Kaakon Viestinnän tilaamasta gallupista ilmeni aiemmin tässä kuussa niin ikään, että PS rynnistää. Se on Kaakkois-Suomen vaalipiirissä noussut ykkösenä olevan SDP:n kantaan. PS saa nyt 21,6 prosentin kannatuksen, mikä on tasoissa kokoomuksen kanssa. SDP:n kannatus gallupissa on 22,5 prosenttia.

Vaalituntija Jukka Manninen laskee nyt, että kaikkiaan perussuomalaiset olisi saamassa 49 paikkaa, kokoomus ja SDP 40 paikkaa.

Vaalipiirikohtaiset gallupit puuttuvat vielä Vaasan, Oulun ja Lapin vaalipiireistä.

Vaalipiirikohtaiset gallupit ovat olennaisia, sillä eduskuntavaalit käydään jokaisessa vaalipiirissä erikseen ja viimeiset paikat ratkaisevat paljon. Toisaalta niitä kohtaan voi esittää myös kritiikkiä, ja oikeastaan samasta syystä.

Vaalituntija, Europe Elects -palvelun päätoimittaja Julius Lehtinen tuo esiin, että viime vaaleissa Tietoykkösen alueelliset gallupit olivat pielessä. Vaalipiirien viimeiset paikat ”ratkeavat prosentin kymmenyksillä”, Lehtinen huomauttaa.

Ja eduskuntavaaleissahan nimenomaan paikat ratkaisevat. Kolme suurinta puoluetta saattavat saada samat määrät paikkoja vaalipiiristä, vaikka prosentuaalisessa kannatuksessa on eroa.

Alueellisissa gallupeissa kantansa ilmoittaneiden osuus on myös usein matalampi kuin valtakunnallisissa. Viimeisimmässä Ylen valtakunnallisessa gallupissa kantansa kertoi lähes 70 prosenttia vastaajista, kun esimerkiksi Hämeen vaalipiirin taannoisessa gallupissa osuus oli vain 55,5 prosenttia.

Joka tapauksessa eduskuntavaaleista on todella tulossa poikkeuksellisen jännittävät. Suurin puolue voi edelleenkin olla joko kokoomus, SDP tai perussuomalaiset.

Sekä SDP että perussuomalaiset kampanjoivat nyt ajatuksella, että vain kyseistä puoluetta äänestämällä voi estää sen ”kauhean” vaihtoehdon, joka SDP:lle on kokoomuksen ja perussuomalaisten sinimusta hallitus ja perussuomalaisille taas sinipuna. Näin kaksikko aktivoi uurnille ”nukkuvia” eli sellaisia ihmisiä, jotka eivät yleensä äänestä, sekä liikkuvia äänestäjiä.

Kokoomus on tässä kuviossa ainoa, jolla on useampi hallituspohjavaihtoehto olemassa ja kokoomus on myös ratkaisevassa asemassa ylipäätään hallituksen syntymisen kannalta. Mutta käykö sitten niin, että kokoomuksen asema ei rohkaise liikkuvia äänestäjiä puolueen taakse, jos ajatus on, että SDP:tä tai perussuomalaisia äänestämällä voi vaikuttaa enemmän?

