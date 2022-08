Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll korostaa Puheenvuoron blogissaan, että juuri nyt geopoliittinen tilanne on sellainen, jossa kansakunnan yhteishengen, koheesion ja taistelutahdon merkitys on äärimmäisen suuri.

”Tämä on tärkein oppi ja muistutus Ukrainasta – rautaa ja yhteiskuntaa voi tuhota, mutta henkeä ei koskaan, kun se tarpeeksi vahva. Yhteiskunnan sisäisten jakolinjojen ja eripuraisuuden syntyminen tai synnyttäminen on länsimaisille demokratioille (myös Suomelle) kohtalokkaimpia uhkakuvia. Yhtenäinen joukko pärjää aina, eripurainen kaatuu kevyessäkin tuulessa. Hyvä muistaa myös sisäisten kuohujen keskellä”, hän kirjoittaa.

Limnéllin mukaan maailma todistaa parhaillaan Ukrainassa tapahtuvaa kansanmurhaa ja kansallisen identiteetin hävittämistä.

”Todellisuudelta ei saa sulkea silmiä. Tämä on ensin tuotava selkeästi ja kansainvälisesti esille, jonka jälkeen toivottavan laajassa yhteisrintamassa kyettävä estämään. Miten nyt toimitaan tai ei toimita asettaa historiallisen käännekohdan ja ikävimmillään vaarallisen sellaisen.”

Suomen turvallisuuspolitiikassa ja sen kielenkäytössä on Limnéllin mukaan tapahtunut lyhyessä ajassa isoin muutos sitten toisen maailmansodan.

”Suomen Nato-jäsenyys vahvistettaneen ennen uuden vuoden raketteja. Keskustelu ”millainen Nato-maa Suomi tulee olemaan” on vasta alkamassa. Sotilaallisen liittoutumisen lisäksi vähintään yhtä mittava muutos on turvallisuuspoliittisen kielen ja puhumisen avautuminen puhumaan asioista – etenkin Venäjästä – niiden oikeilla nimillä. Tätä on odotettu, ja muutos vaikuttaa merkittävästi myös kansalliseen identiteettiimme.”

Limnéllin mukaan historian tärkeä opetus on, että ennakoinnista huolimatta tulevaisuus usein yllättää.

“Niin tapahtuu jatkossakin. Nopeisiin käänteisiin turvallisuusympäristössämme on varauduttava.”

