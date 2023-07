Kuva: EPA/INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION/HANDOUT/ALL OVER PRESS

Tiedot Krimin Kertšinsalmen sillan räjähdyksistä ja mahdollisesta drone-iskusta niiden takana ovat vielä epätarkkoja, mutta tapahtuman ”psykologinen vaikuttavuus on ollut jo suuri”, arvioi kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll Puheenvuoron blogissaan.

”Viimeisimmät uutiset sotarintamilta kertovat mahdollisista iskuista Krimin ja Venäjän väliselle sillalle. Vaikka tapahtumien yksityiskohdat ovat edelleen epäselviä, on uutiset siltaiskusta ja räjähdyksistä levinneet jo ympäri maailman”, kansanedustaja kirjoittaa.

Krimin silta toimii tärkeänä huoltoreittinä Etelä-Ukrainassa taisteleville Venäjän joukoille, mutta sen lisäksi siihen liittyy paljon strategista symboliikka, Limnéll huomauttaa.

”Tämä on keskeisin syy siihen, miksi sillan tapahtumilla on niin suuri vaikutus, vaikka vauriot jäisivätkin suhteellisen pieniksi.”

”Taustalla on Krimin valtaus vuonna 2014, jonka jälkeen Putin rakennutti tämän Euroopan pisimmän sillan. Silta avattiin vuonna 2018. Sillalla on Putinille erityinen merkitys ja siitä on puhuttu Putinin siltana. Suurin juhlallisuuksin avattu silta on tärkeä symboli Venäjälle Krimin liittämisestä Venäjään. Siltaiskut ovat iskuja ennen kaikkea tätä Putinin vallan symboliikkaa vastaan”, Limnéll jatkaa.

Limnéllin mukaan viime lokakuussa tapahtunut edellinen siltaisku on vielä selitettävissä yksittäisenä tapahtumana, mutta toistuessaan iskut herättävät Venäjällä sekä Krimillä huolta ja epävarmuutta.

”Sillan psykologisesta merkityksestä kertovat Kremlin ensimmäiset ja nopeat Kremlin kommentit tapahtumista. Omia puolustuksen heikkouksia ei luonnollisesti myönnetä, vaan Ukrainan lisäksi iskuista syytetään Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa. Narratiivia Ukrainaa laajemmasta lännen uhkasta pyritään tietoisesti vahvistamaan.”

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö sanoi maanantaina Helsingin Sanomissa, että Kertšinsalmen silta on Ukrainalle äärimmäisen tärkeä, ”jopa ykköskohde” maan Venäjää vastaan käymässä puolustussodassa.

”Sillat ovat väkisinkin haavoittuvaisia”, Käihkö toteaa.

Myös Limnéll kirjoittaa Venäjän miehittämän niemimaan ja venäläisen Krasnodarin yhdistävän sillan keskeisestä asemasta.

”Krimistä ja Krimin sillasta voi hyvinkin muodostua koko Venäjän hyökkäyssodan ratkaisupaikka. Muiden Ukrainasta väkivalloin valtaamiensa alueiden menettämisen voisi Kreml vielä jotenkin pystyä perustelemaan, mutta ei Krimin menetystä ja Krimin sillan tuhoamista. Tämä tiedetään niin Venäjän kuin Ukrainan puolella. Katsetta kannattaa pitää Krimin suunnalla.”

Venäjä syyttää ”terrori-iskusta” Ukrainaa, ja myös nimetön ukrainalaislähde on amerikkalaiskanava CNN:n mukaan maanantaina kertonut Ukrainan olleen räjähdysten takana. Venäjän mukaan isku suoritettiin miehittämättömillä vesialuksilla. Iskussa kuoli Venäjän mukaan kaksi ihmistä.

Liikenne sillalla keskeytettiin maanantain vastaisena yönä tapahtuneiden räjähdysten jälkeen, mutta Venäjän hallinnon mukaan sillan raideyhteys palasi toimintaan jo maanantaina. Henkilöautoja kuljetetaan pois Krimiltä lautoin, kun taas kuorma-autojen ja rekkojen täytyy nyt kulkea Venäjän miehittämien ukrainalaisalueiden eli mantereen kautta, uutistoimisto Tass kertoo. Uusista ylimääräisistä turvatoimista Krimillä ei ole ainakaan toistaiseksi tehty päätöstä.