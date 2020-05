Pääministeripuolue sdp on noussut kirkkaasti Suomen suosituimmaksi puolueeksi Ylen gallupissa. Pitkään kärkipaikkaa pitänyt perussuomalaiset puolestaan on pudonnut kokoomuksen taakse kolmanneksi.

Sdp:n kannatus on nyt 22,1 prosenttia, mikä on 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä mittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 17,9 prosenttia suomalaisista. Lukema on 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin viimeksi.

Kyselyn virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Muut kannatusmittauksen muutokset ovat pieniä. Kärkipään jälkeen suurimmat muutokset näkyvät kokoomuksen kannatuksessa, joka on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisellä kerralla, sekä vihreiden kannatuksessa, joka on 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin viimeksi.

Muiden hallituspuolueiden paitsi pääministeripuolueen kannatus on hiukan laskenut paitsi rkp:n kannatus on pysynyt samassa lukemassa. Keskusta on nyt neljäntenä 12,2 prosentilla, vihreät viidentenä 11,4 prosentilla, vasemmistoliitto kuudentena 7,7 prosentilla.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja arvioi Ylelle, että sdp saa kannatusta erityisesti vihreistä ja vasemmistoliitosta, perussuomalaisten kannattajia puolestaan on siirtynyt viime aikoina katsomoon.

”Uutena tekijänä on tullut, että vuoto perussuomalaisista on lisääntynyt selvästi enemmän kokoomukseen ja myös SDP:hen”, Turja sanoo Ylelle.

Osittain perussuomalaisten laskua selittää Turjan mukaan se, että perussuomalaiset on nyt menettänyt etenkin yli 50-vuotiaita äänestäjiä. Perussuomalaiset on kuitenkin Taloustutkimuksen mittauksessa edelleen suurin työväenpuolue.

LUE LISÄÄ: