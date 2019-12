Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu muistuttaa, että hallituksessa kannatuksen nostaminen on työläämpää kuin oppositiossa.

Keskustan kannatuksen putoaminen puhuttaa puolueen sisällä vakavaan sävyyn. Puolue sai lauantaina kaikkien aikojen huonoimman tuloksensa HS-gallupissa. Lukema oli 11,1 prosenttia.

Huomiota on lisäksi herättänyt puheenjohtaja Katri Kulmunin kommentti, jonka mukaan ”voi olla, ettei keskusta nouse tästä”.

Pitkän linjan keskustavaikuttaja, ex-kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila kuvailee uuden puheenjohtajan alkutilannetta ”erittäin haastavaksi”.

”Paljon on menetetty puolueväen luottamuksesta ja se palautuu vain tekojen kautta. Siksi uuden puheenjohtajan alkutilanne on ollut erittäin haastava. Katrin aloittaessa päivän politiikan takamatka oli kuusi kuukautta, mutta keskustan poliittinen ja toiminnallinen takamatka oli ja on paljon pidempi”, hän arvioi mielipidekirjoituksessaan Suomenmaassa.

”Näissä olosuhteissa ei ole ihme, ettei kannatuksemme ole vielä nousussa. Se vaatii virheistä oppimista, se vaatii kovaa työtä meiltä kaikilta, se vaatii onnistumista hallituksen työssä. Se vaatii vahvaa tiedottamista puolueen toiminnasta ja saavutuksista. Se vaatii vahvaa joukkuepeliä”, Anttila jatkaa.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu puolestaan sanoo, että kannatuskuoppaan tuskin on yhtä ainoaa syytä.

”Kansalaisten kanssa juteltuani yhdeksi merkittäväksi tekijäksi arvioin sen, että ihmiset eivät tällä hetkellä tiedä, mitä ja kenen asiaa keskusta ajaa. Tilanteen korjaamiseksi tarvitsemme selkeän ja ymmärrettävän viestin siitä, millaista Suomea keskusta haluaa rakentaa. Meille keskustan vaikuttajille se saattaa olla selvää, mutta muille ei”, hän kirjoittaa blogissaan.

Aittakumpu huomauttaa samalla, että viimeisimpien gallupien takia keskustalaisilla ei ole syytä tehdä äkkiratkaisuja.

”Keskustan on yksinkertaisesti annettava uudelle hallitukselle ja uudelle puolueen puheenjohtajalle aikaa. Hätäilemällä emme pääse eteenpäin. Samalla on muistettava, että hallituksessa kannatuksen nostaminen on työläämpää kuin oppositiossa ja että yleensä eduskuntavaalien jälkeinen kannatuskehitys seuraa vielä ainakin jonkin aikaa vaaleja edeltävää suuntaa.”

Keskustan hallitusvastuun nosti viikonloppuna esiin myös puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen, jonka mukaan puolueen kannattajat eivät ymmärrä, miksi keskusta on mukana nykyisessä hallitusyhteistyössä.

”Sitä viestiä ei ole saatu hallituksen vaikeasta ja vähän sekavastakin alkutaipaleesta johtuen läpi, Posti-sotku ja siihen liittyvät vaiheet lisäsivät hämmennystä entisestään”, hän analysoi Ilta-Sanomille.

Keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen nostaa esiin myös koko poliittisen kentän muutoksen.

”Poliittisen kentän muutos ravistelee perinteisiä puolueita. Vaikuttaa siltä, että ”kolmen vanhan suuren” valta-aika horjuu. Keskusta on tiukimmassa kannatusahdingossa, mutta ei ole ollut helppoa demareilla eikä kokoomuksellakaan. Vielä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa suurimmaksi noussut keskusta on 2020-luvulle siirryttäessä sen peruskysymyksen edessä, pystyykö se pitämään itsensä vaikuttavien puolueiden joukossa vai vaipuuko alle 10 prosentin ja vähitellen sivuraiteelle”, hän linjaa vieraskolumnissaan Maaseudun tulevaisuudessa.

