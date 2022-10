Venäjä on kiihdyttänyt ohjusiskujaan siviilikohteisiin viime kuukausina. Kuvassa pommituksessa tuhoutunut asuinrakennus Zaporižžjassa keskiviikkona 12. lokakuuta.

Yhdysvaltalaisia yrityksiä on kielletty tekemästä yhteistyötä venäläisen ohjusvalmistaja MMZ Avangardin kanssa siitä saakka, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan vuonna 2014. Valtio-omisteinen MMZ Avantgard valmistaa ohjuksia erääseen Venäjän kehittyneimpään asejärjestelmään, S-400-ilmapuolustusjärjestelmään.

Reutersin tekemän selvityksen mukaan Yhdysvallat on suhtautunut erittäin tiukasti ilmapuolustusjärjestelmän kehittämiseen osallistuneihin toimijoihin. Esimerkiksi Nato-maa Turkki heitettiin ulos yhteisestä hävittäjäohjelmasta vuonna 2019, kun se toimitti osia Venäjän S-400-ilmapuolustusjärjestelmään.

Kaikesta huolimatta yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Extreme Networks on toimittanut MMZ Avangardille verkkolaitteistoa ja -tuotteita sen toimistojen it-järjestelmiin. Asia selviää Reutersin näkemistä sähköposteista sekä muista yhtiön liiketoimiin liittyvistä asiakirjoista.

Extreme Networks myöntää, että sen tuotteita on saatettu myydä MMZ Avangardille sijaisostajan kautta. Extremen mukaan kaupat on tehty ilman, että yhtiö olisi itse ollut niistä tietoinen. Kauppojen tekijäksi se nimeää venäläisen välikäden, joka on toimittanut Extremen tuotteita ”pahoille toimijoille”. Yhtiö sanoo ilmoittaneensa tapahtuneesta Yhdysvaltain viranomaisille.

MMZ Avantgardin valmistamat ohjukset ovat Ukrainan mukaan olleet merkittävässä asemassa Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Ukrainan viranomaiset kertovat, että yhtiön ohjuksilla tapettiin ainakin 30 siviiliä eteläisen Zaporižžjan kaupungin liepeillä syyskuussa.

Ohjusvalmistaja sai käsiinsä jopa puolen miljoonan dollarin arvosta Extreme Networksin laitteistoa ja ohjelmistoja vuosien 2017–2021 aikana. Sopimuksia tehtiin harmittomalta vaikuttavan moskovalaisyhtiön kautta. Vaikka osa Extremen työntekijöistä oli kaupoista huolissaan, ne tehtiin siitä huolimatta.

Vuonna 1996 perustetun Extremen liikevaihto oli vuonna 2021 noin 1,1 miljardia dollaria. Sen tuotteita käyttävät niin Yhdysvaltain asevoimat kuin Nasakin, ja yhtiö on onnistunut rakentamaan itselleen vahvan maineen verkkolaitemarkkinoilla. Venäjällä sen asiakkaina ovat muun muassa maan terveysministeriö, valtion eläkerahasto sekä Moskovan yliopisto.

