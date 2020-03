Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu noin 400 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt kommunikoimalla suoraan sairaanhoitopiirien kanssa.

Jatkossa THL alkaa kerätä tiedot laboratoriovarmistetuista koronavirustartunnoista tartuntatautirekisteristä. Tähän mennessä tiedot on koostettu käsin sairaanhoitopiirien ja laboratorioiden eri tavoin toimittamista luvuista. Tietojen saamisessa on ollut viiveitä, minkä vuoksi THL:n päivittäisissä luvuissa ja sairaanhoitopiirien itse kertomissa luvuissa on voinut olla eroja.

”Koronavirustapaukset näkyvät rekisterissä sitä mukaa kun laboratoriot ja sairaanhoitopiirit ilmoittavat niistä. Raportoinnissa saattaa olla alkuvaiheessa hieman viiveitä sekä alueellista vaihtelua”, THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa lastensairaalan lasten syöpä- ja elinsiirto-osaston Taikan henkilökuntaan kuuluvalla hoitajalla on todettu koronavirustartunta eilen keskiviikkona.

Tartunnan saaneen kontaktit on selvitetty. Henkilökunnasta tartunnalle on altistunut 24 henkilöä, joista kaksi on lääkäreitä. Kaikki altistuneet on asetettu kotikaranteeniin. Osaston toiminta turvataan sisäisin siirroin ja sijaisjärjestelyin.

Tartunnan saanut hoitaja ei ole ollut työtehtävissä 13.3.2020 jälkeen. Hän ei ole altistanut potilaita koronavirukselle.

”Suhtaudumme tilanteeseen hyvin vakavasti. Henkilökunnan kotikaranteeniin asettamisen tavoitteena on tartuntaketjun katkaisu. Osastolla hoidossa olevien lasten vointia seurataan entistäkin tarkemmin”, sanoo ylilääkäri Eero Jokinen.