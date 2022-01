Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies kiittelee pääministeri Sanna Marinin (sd) linjausta koronarajoitusten purkamisesta.

Marin sanoi tänään uskovansa, että koronarajoituksista luovutaan helmikuun aikana.

”Pääministeri Sanna Marinin tänään tekemä linjaus yhteiskunnan avaamisesta on kannatettava. Samalla on saatava varmuus siitä, että koronatoimia johtava STM on tämän linjauksen takana”, Häkämies sanoo tiedotteessa.

Häkämiehen mukaan Suomea on avattava määrätietoisesti nyt, kun sairaalahoidon tarpeen kehitys näyttää tämän selvästi mahdollistavan. EK odottaa hallitukselta selkeitä suuntaviivoja rajoitusten purkamiseen, jotta yritykset osaavat valmistautua tulevaan.

Lisäksi EK odottaa etätyösuosituksen nopeampaa purkamista. Se ei kuitenkaan tarkoita täyskäännöstä takaisin puhtaaseen läsnätyöhön. EK:ssa uskotaan, että yrityksissä tiedetään parhaiten, kuinka paljon ja missä tehtävissä etä- ja läsnätyötä kannattaa tehdä.

EK:n mukaan työpaikoille on jäljitetty suhteellisen vähän tartuntoja ja yrityksille on tärkeää päästä pitkän kriisiajan jälkeen takaisin mahdollisimman normaaliin toimintaan.

Hallitus on kertonut tarkastelevansa etätyösuosituksen jatkoa helmikuun puoliväliin mennessä.

