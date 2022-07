Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder arvioi Venäjän tilannetta pitkässä Twitter-ketjussaan.

”Putinin valta heikkenee”, hän arvioi.

Snyderin mukaan se, että muut henkilöt kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin kertovat julkisuuteen sodan merkityksestä on ”merkki siitä, että Putin on menettämässä hallinnan”.

Esimerkiksi entinen pääministeri ja presidentti Dmitri Medvedev on viime aikoina viljellyt tuomiopäivän propagandaa. Nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Medvedev julkaisi hiljattain Telegram-kanavallaan karttakuvan, jossa Ukrainasta on jäljellä vain Kiovaa ympäröivä alue. Sotatutkimuksen emeritusprofessori Lawrence Freedman kirjoittaa blogissaan, että Venäjän media on valtoimenaan synkkää propagandaa muun muassa siitä, että Venäjä valmistautuu kohtaamaan suoraan Nato-maita.

Medvedevin ohella myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on lausunut uhkaavia puheenvuoroja. Lavrov on sanonut muun muassa, että Venäjä on laajentanut tavoitteitaan Ukrainassa ja että ”Ukrainan historia romahtaa silmiemme edessä”.

Snyderin mukaan on huomionarvioista, että muut kuin Putin kokevat voivansa tehdä Ukrainaa koskevia julistuksia.

Snyderin mukaan tällainen propaganda palvelee useampaakin tarkoitusta.

”Pintapuolisesti se osoittaa uskollisuutta Putinille. Hetkellä, jolloin Venäjä on häviöllä, paras toivo on vakuuttaa länsimaat siitä, että Venäjä on jotenkin pysäyttämätön”, Snyder kirjoittaa.

”Samaan aikaan tuomiopropaganda on retorista valmistautumista Putinin kaatumisen jälkeiseen valtataisteluun”, Snyder jatkaa.

Jos Venäjä häviää sotansa Ukrainassa, rajuja lausuntoja antaneet ovat turvanneet itsensä, Snyder arvioi. Medvedev tuskin itse uskoo antisemitististä, länsivastaista vihapuhettaan, vaan luo profiilia, josta voi myöhemmin hyötyä, Snyder uskoo.

Snyderin mielestä Putin pelkää liikekannallepanoa, jonka seurauksena Putin menettäisi suosionsa ja valtansa. Samaan aikaan Venäjä kärsii raskaita tappioita ja pyrkii houkuttelemaan vapaaehtoisia runsailla palkkioilla.

Snyderin mukaan Putinin valta loppuu, jos Venäjä häviää Ukrainassa.

”Ei ole selvää, miten Putin voi paeta [tilannetta], muutoin kuin julistamalla voiton sodassa”, Snyder analysoi.

