OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ei usko nollakorkojen paluuseen. Nykyisen korkotason hän ennakoi laskevan hieman, mutta ei aivan heti.

”Se mihin kannattaa varautua on, että kun 12 kuukauden euribor on nyt neljän prosentin tuntumassa, mutta jos katsotaan pari vuotta eteenpäin, indikaatio on, että korot laskisivat noin kolmen prosentin tasolle. Näillä näkymin vuoden päästä ollaan jonkin verran alemmalla tasolla kuin nyt”, hän arvioi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Ritakallion mukaan torstaina uusimman koronnoston tehneen Euroopan keskuspankin EKP:n viesti on hyvin selvä.

”He tulevat pitämään korkoja korkealla niin kauan, kunnes inflaatio saatu oikeasti laskuun.”

Ritakallio ennakoi, että ohjauskorot ovat tällä erää saavuttaneet huippunsa, ainakin tämän hetken tietojen perusteella,

”Absoluuttisen varmasti ei voi sanoa, etteivät korot nouse, koska voi olla muita yllättäviä tekijöitä”, hän kuitenkin huomauttaa.

Ritakallion mukaan lainatiskillä on havaittavissa selvä muutos.

”Me eletään poikkeuksellista aikaa sillä tavoin, että 20 vuoteen asuntolainakanta ei ole laskenut, mutta nyt se pienenee. Uusien asuntolainojen kysyntä on jopa neljänneksen alemmalla tasolla.”

OP Ryhmän pääjohtaja ei usko nollakorkojen paluuseen.

”Se oli kertaluonteinen kokeilu keskuspankeilta. Nollakorot vääristivät ajatuksen rahan hinnasta. Velka on aina sellaista, jolla on myös hinta.”

Suomen talouskehitys on Ritakallion mukaan juuri nyt ”varsin hataralla” pohjalla, eikä korkojen nousu ole Suomen kannalta hyvä asia.

”EKP tietysti tarkastelee kokonaisuuden kannalta”, hän korostaa.

LUE SEURAAVAKSI: