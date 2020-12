Toiveikkuus ensi vuoden talousnäkymistä on hiipunut koronaviruksen toisen aallon ja viruksen mutaation jyllätessä. Esimerkiksi hollantilainen ING on varoittanut uudesta taantumasta. Sen sijaan Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich on omassa arviossaan positiivisempi.

”Ensi vuosi voi jäädä historiankirjoihin vahvana talouden toipumisena koronaviruksen painaman synkän vuoden 2020 jälkeen”, hän ennustaa blogissaan.

Von Gerich puhuu nimenomaan Suomesta, kun ING katsoo omassa arviossaan koko Eurooppaa. Toki Euroopan talouskehitys on avainasemassa myös Suomen talousnäkymien kannalta.

Aktiviteetti on hyytynyt kaikkialla uudelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä koronatapausten kasvun ja uusien rajoitustoimien myötä. Joulukuun ostopäällikköindeksit kertoivat von Gerichin mukaan kuitenkin myös positiivista tarinaa: teollisuussektori on vahvassa vedossa ja palvelusektorinkin näkymät toipuivat selvästi siitä huolimatta, ettei talouden rajoitustoimia ole pystytty vielä purkamaan merkittävästi.

Hän muistuttaa, että myös Googlen liikkuvuusdata kertoo siitä, että rajoitustoimet ovat rasittaneet aktiviteettia selvästi vähemmän kuin keväällä.

”Syksyn talousdata viittaa siis siihen, että toipuminen voi olla yllättäväkin nopeaa, kunhan koronaepävarmuus hellittää. Luottamus talouden toimijoiden keskuudessa voi palata jo paljon ennen kuin merkittävä osuus väestöstä on rokotettu. Vahvaa talouden toipumista voidaan nähdä jo ensi vuoden keväällä, jos rokotukset sujuvat ongelmitta, uusien tartuntojen määrä laskee ja talouden rajoitustoimia voidaan purkaa”, von Gerich uskoo.

Hän huomauttaa, että talouden toipuminen yllätti vahvuudellaan esimerkiksi finanssikriisin jälkeen vuonna 2010. Monet vuoden 2009 lopulla tehdyt ennusteet povasivat Suomen taloudelle alle prosentin talouskasvua vuodelle 2010.

”Todellisuudessa talous kasvoi vuonna 2010 yli kolme prosenttia. Edes jo tuolloin kytevä eurokriisi ei estänyt odotettua parempaa talouskehitystä.”

Ensi vuoden talouskehitys on silti vahvasti riippuvainen siitä, missä aikataulussa koronarajoitteita voidaan purkaa, kuinka nopeasti rokottaminen etenee ja kuinka hyvin tämän hetken arviot rokotteiden tehokkuudesta pitävät paikkansa pidemmällä aikavälillä.

“Ihmiset ovat kuitenkin kyllästyneet elämään eristyksissä, rahaa on jäänyt runsaasti säästöön ja halu päästä taas normaalimman kulutuksen makuun on suuri. Lisäksi hyvin kevyt raha- ja finanssipolitiikka jatkuvat myös ensi vuonna. Talouskasvulla on kaikki edellytykset yllättää positiivisesti ensi vuonna”, von Gerich tiivistää.

Suomen Pankki varoitti omassa ennusteessaan joulukuun puolivälissä, että vaikka talous toipuu pandemiasta ja suhdanne vahvistuu, pidemmällä aikavälillä Suomen talouden kasvuedellytykset ovat vaimeat. Taantuma on Suomessa tällä tietoa jäämässä pelättyä pienemmäksi, mutta se heikentää tulevia kasvuedellytyksiä.

”Pandemian toisen aallon myötä investoinnit vähenevät edelleen ja työmarkkinoiden toipuminen viivästyy. Julkisen talouden tilanne jää kriisin jäljiltä entistä heikommaksi, ja kestävyysvaje on entistä suurempi”, ennustepäällikkö Meri Obstbaum on arvioinut.