Oppositiopuolue perussuomalaiset nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin poliisien resurssitilanteen haasteet. Samassa yhteydessä puolue kysyi sisäministeriltä, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalolta kannabiksen laillistamisesta.

Vihreät päätyi puoluekokouksen tiukassa äänestyksessä kannattamaan kannabiksen laillistamista aiemmin tässä kuussa.

”Kasvava huumausaineiden käyttö lisää sekä huumausainerikollisuutta että väkivalta- ja jengirikollisuutta. Nämä työllistävät oikeuslaitosta ja poliisia ja vievät niiden pieniä resursseja. Miten hallitus katsoo, että sisäministeri Ohisalo puolueineen ajaa kannabiksen laillistamista, joka johtaisi huumausaineiden käytön lisääntymiseen entisestään, huumekokeiluihin nuorten keskuudessa ja sitä kautta lisäisi myös kovien aineiden käyttöä ja siitä seuraavaa rikollisuutta?” kysyi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Maria Ohisalo. Kuva: Petteri Paalasmaa

”Puolueilla on varmasti avoimessa demokratiassa monenlaisia erilaisia poliittisia näkemyksiä. Sitten on hallitus, jolla on oma ohjelma. Ja tämä hallituksen ohjelma, joka meillä on, ei ole puuttumassa kannabiksen dekriminalisointiin tai laillistamiseen. Tämä on vihreiden linja ja se on eri asia, mitä hallitus ajaa”, vastasi Ohisalo, jonka johtama puoluehallitus oli puoluekokouksessa kannattanut kannabiksen rangaistavuuden poistoa laillistamisen sijaan.

”On kuitenkin syytä tunnistaa se todellisuus, jossa nyt olemme. Yhä useampi nuori kokeilee, käyttää päihteitä laidasta laitaan, päätyy erittäin vaikeisiin tilanteisiin, ei pääse kouluun, töihin kiinni, kun tarvitsisi hoitoa. Haluamme hoitomyönteistä politiikkaa varmasti ihan jokainen meistä tässä salissa, että myös poliisi tekee sitä työtä, että ihmisiä ohjataan sinne hoidon piiriin. On olemassa erilaista tutkimusnäyttöä maailmalta vaikkapa Maailman terveysjärjestön toimesta siitä, että rankaiseminen ei välttämättä aina ole se paras tapa auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat ongelmissa”, Ohisalo jatkoi.

Keskusteluun otti osaa myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

”Huumausainepolitiikkaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö tässä maassa, ja kielloista, joihin rikoslaissa säädetty rangaistavuus perustuu, säädetään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvassa huumausainelaissa. Tämä hallitus ei tule laillistamaan kannabista. Tämä viesti on moneen kertaan tässä kerrottu, ja se, että yksi puolue sitä ajaa, sehän ei ole hallituksen kanta. Meillä on hallitusohjelma, joka on hyvin selkeä, ja sellaista lainsäädäntöä tämä hallitus ei tule tänne ehdottamaan, ja sellaista nyt ei ole näköpiirissä eikä tule, eikä olisi viisastakaan”, Henriksson sanoi.

Henriksson linjasi jo aiemmin, että Marinin hallitus ei edistä myöskään kannabiksen dekriminalisaatiota eli rangaistavuuden poistoa.

Vihreiden kannabislinjaus on herättänyt runsaasti julkista keskustelua. Laillistamislinja myös jakaa vahvasti puoluetta.

