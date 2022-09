Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) vaatii hallitusta muuttamaan aikeitaan laajentaa paperittomien terveydenhuoltoa Suomessa.

Hallituksen lakiesitys paperittomien tilanteen selkiyttämiseksi on jo valiokunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Ihmisoikeussopimusten valvojat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, ettei Suomen nykylaki riittävällä tavalla takaa henkilöiden oikeutta terveyteen. Lakimuutoksella turvattaisiin nykyistä paremmin Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten ja kansallisen perustuslain velvoittama oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin.

Näin laki muuttuisi Paperittomille ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa oleville esitetään samoja oikeuksia, jotka turvapaikanhakijoilla on. Esitys ei koskisi Suomessa lyhytaikaisesti oleskelevia eikä henkilöitä, jotka matkustavat Suomeen yksinomaisena tarkoituksenaan käyttää terveyspalveluja. Ensisijaisesti kustannuksista tulisi vastata itse, toissijaisesti valtio korvaisi ne asiakasmaksun ylittävältä osalta hyvinvointialueille. Aikuiset voisivat kiireellisen hoidon lisäksi saada kiireettömät palvelut, jotka katsotaan välttämättömiksi terveydentilan ja oleskelunkestoon nähden. Näitä olisivat ainakin raskauteen ja synnytykseen ja pitkäaikaissairauksien ja muiden sairauksien välttämättömään hoitoon liittyvät palvelut sekä yhteiskunnan suojelemiseksi tarpeelliset tartuntatautilain mukaiset terveystarkastukset ja rokotukset. Alaikäisillä paperittomilla olisi oikeus saada samat palvelut kuin alaikäisillä, joilla on Suomessa kotikunta. Esitys koskisi henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa ilman oleskelulupaa tai viisumia sekä henkilöitä, jotka ovat Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla ilman kotikuntaa. Esitys koskisi myös EU- tai ETA-valtion ja Sveitsin kansalaisia, joita ei ole vakuutettu toisessa EU-maassa tai joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, sekä näiden perheenjäseniä. Lähde: Valtioneuvosto ja STM

Suomessa oleskelee arviolta noin 3 000–6 000 paperitonta tai paperittoman kaltaisessa tilanteessa olevaa henkilöä.

Kokoomuksen Laiho ei ymmärrä, miksi paperittomien terveydenhuoltoa tulisi laajentaa tilanteessa, jossa Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on kriisissä.

”Samaan aikaan me käsittelemme sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituksen antamaa lakiesitystä terveyspalveluiden laajentamisesta paperittomille eli maassa laittomasti oleville henkilöille. He kaikki saavat tällä hetkellä jo kiireellisen hoidon, ja niin kuuluu ollakin, mutta tästä terveyspalvelujen laajentaminen suuremmalle joukolle on käsittämätöntä tässä tilanteessa, kun Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on kriisissä, Venäjä käy hyökkäyssotaa ja olemme erittäin epävarmassa tilanteessa. Aiotteko, hallitus, vetää tämän esityksen pois tai vähintäänkin siirtää sen toimeenpanoa?” Laiho tiedusteli eduskunnan kyselytunnilla torstaina ja kirvoitti välihuutoja hallituspuolue vasemmistoliiton riveistä.

”Nyt jotain rajaa!” huudahti kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas).

”Tässä menivät mannaryynit ja kurpitsat sekaisin”

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) vastasi Laiholle, että puheena oleva lainsäädäntö koskee ennen kaikkea odottavia äitejä ja lapsia. Laiho oli viitannut kysymyksessään siihen, että hyvinvointialueet aloittavat vuoden alusta Helsingissä ja Uudellamaalla vahvasti alirahoitettuina.

Ministerin mukaan Laiho sekoittaa pahasti asioita etenkin, kun ottaa huomioon asioiden mittakaavan. Hänen mukaansa Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitukseen käytetään 6 000 kertaa enemmän rahaa kuin paperittomien terveydenhuollon laajentamiseen.

”Meinasin sanoa, että nyt menivät tässä kysymyksessä puurot ja vellit sekaisin, mutta oikeasti tässä menivät mannaryynit ja kurpitsat sekaisin, koska tämä paperittomien välttämätön kiireetön hoito on yhden miljoonan euron suuruinen rahoitus. Painotan sanaa ’välttämätön’, joka nimenomaan tarkoittaa sitä, että jos ei hoideta tiettyjä sairauksia, jotka sitten muuttuvat sen takia kiireellisiksi, niin silloin itse asiassa sen nykyisen käytännön mukaan kuitenkin kiireellinen hoito saadaan”, Lindén sanoi.

”Uudenmaan alueella hyvinvointialueiden rahoitus on 6 000 miljoonaa euroa — siis 6 000 kertaa suurempi. Tämä, mikä nyt tässä esitettiin vastakkain, on oikeastaan voisiko sanoa yhden tunnin rahoitusosuus, ilmeisesti jos äkkiä lasketaan. Eli kyllä nyt nämä asiat täytyy nähdä kokonaisuutena eikä yrittää ottaa tällaisia pieniä asioita irti todellisuudesta.”

