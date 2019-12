Vasemmistoliiton kansanedustajat Johannes Yrttiaho ja Markus Mustajärvi ovat huolissaan HX-hankkeen ilmastovaikutuksista.

”HX-hanke on ilmaston kannalta erittäin haitallinen. Hävittäjät kuormittavat ilmastoa muihin kalustotyyppeihin nähden kohtuuttoman raskaasti”, kansanedustajat toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

He huomauttavat, että Scientists for Global Responsibility -järjestön laskelmien mukaan sotilastoiminta aiheuttaa kuusi prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. HX-hankkeessa vahvoilla olevan amerikkalaisen F-35 hävittäjän ilmastopäästöjen on arvioitu olevan yhden tehtävän osalta 28 hiilidioksiditonnia.

”Kaikkialla vaaditaan ilmastotalkoita, mutta sotilastoiminnan aiheuttamista päästöistä ei edes keskustella”, Mustajärvi ja Yrttiaho ihmettelevät.

He ovat jättäneet HX-hankkeen ilmastovaikutuksista kirjallisen kysymyksen puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk).

”Voitaisiinko päästöjä vähentää siirtämällä puolustuskyvyn kehittämisen painopiste ilmavoimista muihin aselajeihin”, Mustajärvi ja Yrttiaho kysyvät puolustusministeriltä.

Suomen puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman mukaan puolustusvoimien hiilidioksidipäästöt olivat 277 000 tonnia vuonna 2017. Tästä sotilasilmailun osuus oli 52 prosenttia. Kansanesdustajat korostavat, että keskivertosuomalaisen koko vuoden hiilidioksidipäästöt ovat 10,3 tonnia. F-35 hävittäjän yhden tehtävälennon aiheuttamat päästöt ovat siten 2,7-kertaiset.

Uudelleenarvioinnin puolesta puhuvat Mustajärven ja Yrttiahon mukaan myös taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset tekijät.

”Vaihtoehtoja monitoimihävittäjien hankinnalle ei ole riittävästi arvioitu myöskään voimakkaasti muuttuvia tulevaisuuden sodankäynnin uhkia vasten”, he sanovat.

Vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan monitoimihävittäjät eivät tehokkaasti sovellu Suomen puolustukseen, koska ne eivät esimerkiksi kykene tehokkaasti torjumaan miehittämättömiä lennokkeja tai risteily- ja ballistisia ohjuksia.

”HX-hankkeen todellisena tarkoituksena on muodostaa yhdessä Ruotsin ja Norjan ilmavoimien kanssa Naton ja Yhdysvaltojen intressejä palveleva ilmauhka arktiselle alueelle, ei niinkään Suomen puolustaminen”, Mustajärvi arvioi.

Mustajärvi ja Yrttiaho korostavat, että Suomen puolustuksen painopisteen siirtäminen ilmavoimien sijasta muihin aselajeihin olisi niin taloudellisesti, ulko- ja turvallisuuspoliittisesti kuin ilmastonkin kannalta perusteltu ratkaisu.

Vasemmistoliitto on alusta asti suhtautunut Suomen hävittäjähankintoihin kriittisesti.

HX-hanke valmistelee Ilmavoimien Hornet-kaluston suorituskyvyn täysimääräistä korvaamista turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti miehitetyillä monitoimihävittäjillä. Lähtökohtana on, että uusia koneita hankitaan 64 kappaletta, kuten Horneteja, mutta määrä ei ole kiveen kirjoitettu.

Monitoimihävittäjän valinta perustuu viiteen päätösalueeseen: monitoimihävittäjän sotilaallinen suorituskyky, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö, hankinta- ja elinkaarikustannukset sekä hankinnan turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset.

HX-hanke asettaa tarjoukset paremmuusjärjestykseen vain suorituskyvyn perusteella. Tämän perusteella hankinnasta tehdään lopulta poliittinen päätös. Hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021.

