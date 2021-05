Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo peruuttaneensa Valko-Venäjän valtiollisen lentoyhtiön Belavian liikennöintiluvan Suomeen.

Luvan peruuttamisen perusteena on Traficomin arvio siitä, että Valko-Venäjä ei voi varmistaa lentoliikenteen ja matkustajien turvallisuutta alueellaan. Traficomin mukaan päätös on annettu tänään, ja se on tullut voimaan välittömästi.

Ryanairin lento Ateenasta Vilnaan pakotettiin sunnuntaina laskeutumaan Minskiin, ja koneessa ollut oppositiotoimija ja toimittaja Raman Pratasevitš pidätettiin.

EU-johtajat tuomitsivat Valko-Venäjän toimet huippukokouksessa maanantaina. Maalle aiotaan asettaa taloudellisia pakotteita sekä ilmailukielto unionin alueella.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto on suositellut, että EU:n alueelle sijoittuneet lentoyhtiöt välttäisivät lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi.

Traficom onkin suosittanut suomalaisia lentoyhtiötä toimimaan neuvoston suosituksen mukaisesti, ja Suomessa toimivat lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet toimivansa näin.

Finnair on kertonut keskeyttävänsä lentämisen Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi.