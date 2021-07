Sdp:n kansanedustaja, entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén puuttuu kovin sanoin Suomen koronatilanteeseen ja rajoituksiin.

”Koronaluvut näyttävät nyt siltä kuin joku olisi päättänyt, että laumasuoja saadaan Suomessa siten, että ikääntyneet rokotetaan ja nuoret hankkivat taudin. Näin ei ole päätetty. Ei tätä voi vaieten sivusta katsella”, hän kirjoittaa Twitterissä.

”Tiedän ”aitiopaikalta” miten kovaa päättäjien lobbaaminen rajoitusten poistoon on koko kevään ollut. Nyt Suomen koronatilanne on huonompi kuin Ruotsin! Meillä ilmaantuvuus 43, Ruotsissa 37 (14 vrk/100000as). Tätäkö on haluttu?”, Lindén jatkaa.

Apulaisprofessori, biolääketieteen tutkija Tuuli Lappalainen vastaa Lindénille kysymällä, olisiko hallituksen syytä selventää, miten hybridistrategiaa sovelletaan kun tartuntojen taso on korkea, lapset ja nuoret rokottamatta, ja koulujen alkuun kuukausi.

Keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi huomauttaa, ettei Suomella näytä olevan strategiaa sen varalle, että epidemia alkaa nousta kun rajoituksia puretaan.

”Mikä Suomen exit-strategia koronapandemiassa on? Nyt näyttää siltä, että strategiana puhutaan että puretaan rajoitukset. Mitään ei kuitenkaan ole sen varalle, että epidemia alkaa nousta kun ne puretaan. Saatika vaikka FFP kakkosia tms pikku detaljiikkaa”, hän kommentoi Twitterissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa raportoitiin lauantaina 293 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 668. Määrä on 1 527 enemmän kuin edeltävällä kahden viikon jaksolla.

