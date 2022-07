Alankomaat ja Luxemburg ovat tuoreimmat lisäykset Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ratifioineiden eli hyväksyneiden puolustusliiton jäsenmaiden listalle.

Kaikkiaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet on nyt ratifioinut yhteensä 11 jäsenmaata. Ennen Hollantia ja Luxemburgia ratifiointi ehdittiin tehdä Albaniassa, Britanniassa, Islannissa, Norjassa, Puolassa, Saksassa, Virossa – sekä kaikkein ensimmäisinä Tanskassa ja Kanadassa.

Turkki yhä kysymysmerkki

Suomi haki Naton jäsenyyttä 17. toukokuuta, ja Nato-maat allekirjoittivat Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan liittymispöytäkirjan 5. heinäkuuta.

Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjojen allekirjoitusta edelsi kuitenkin Turkin asettuminen esteeksi prosessille. Este laukesi vasta kun kolmikko allekirjoitti Naton Madridin kokouksessa yhteisymmärrysasiakirjan, jossa Turkki suostui kutsumaan Suomen ja Ruotsin Naton jäseniksi.

Suomi ja Ruotsi ovat nyt Naton tarkkailijajäseniä, mutta varsinaisen jäsenyyden ja puolustusliiton turvatakuiden edellytys on kaikkien Naton 30 jäsenmaan ratifiointi uusien ehdokkaiden jäsenyyksille. Tässä suhteessa suuri kysymysmerkki on yhä Turkki, joka on vaatinut Suomelta ja Ruotsilta Madridin yhteisymmärrysasiakirjan ehtojen toteuttamista turkkilaisen tulkinnan mukaisesti vastineena ratifioinnille.

Naton merkittävimmässä jäsenmaassa Yhdysvalloissa ratifioinnin uskotaan etenevän suuremmitta mutkitta.

”Yhdysvaltojen senaatissa vain muutama hajanainen ääni tullee vastustamaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Paljolti samat nimet, jotka vastustivat Montenegron (äänet 97 puolesta, 2 vastaa) ja Pohjois-Makedonia (äänet 91-2) jäsenyyksiä”, tviittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Alankomaiden ratifioinnista ilmoitti muun muassa maan puolustusministeri Kajsa Ollongren Twitterissä. Luxemburgin hyväksynnästä kertoi maan ulkoministeriö.

