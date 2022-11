Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puuttuu viimeaikaisiin puheisiin ydinaseista. Suomessa on viime aikoina käyty keskustelua Natoon liittymisestä myös ydinaseiden sijoittelun kannalta.

”Kovasti Suomessa nyt tuntuu olevan vallalla intoa siihen, että ottaisimme tämän vaiheen vielä ollessa kesken jo aivan uusiakin askelia. Osa haluaisi määrittää jo etukäteen Suomen tulevan Nato-profiilin. Osa taas esittää ajatuksia kaikesta siitä, mitä Suomeen pitäisi jatkossa sijoittaa. Pidän itse tärkeänä, että keskitymme nyt käynnissä olevaan liittymisprosessiin”, Niinistö totesi puheessaan maanpuolustuskurssin avajaisissa.

Presidentti huomauttaa, etteivät muutkaan maat ole ennakkoon esittäneet erityisiä vaatimuksia tai rajoituksia hakiessaan jäsenyyttä, eikä niin tee myöskään Suomi. Hän katsoo, että Suomen profiili Nato-jäsenenä muovautuu luontevasti aikanaan.

”On tärkeä ymmärtää, että ydinaseet ovat olennainen osa Naton pelotetta. Ydinpelotteen luonteesta meillä on varmasti vielä paljon opittavaa, siitä käytäviin keskusteluihin osallistumme vasta jäseninä. Mutta selvää on, että Natolle ydinaseet ovat nimenomaan ennaltaehkäisyn väline, eivät itsetarkoitus. Muistutan kaikkien YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten viimeksi tämän vuoden alussa yhdessä toteamasta: ydinsotaa ei voi voittaa eikä sellaista pidä koskaan käydä.”

”Ydinasepuheet ovat viime päivinä nopeasti arkipäiväistyneet, myös meillä Suomessa. Tätä pidän vaarallisena kehityskulkuna. Todettakoon nyt selvästi: vaikka emme aseta ennakkoon rajoituksia Nato-jäsenyydellemme, ei Suomella ole minkäänlaisia aikeita tuoda ydinaseita maaperälleen. Enkä ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että niitä olisi kukaan meille tarjoamassakaan.”

”Tilanne näyttää ehkä vähän paremmalta”

Kahdella Nato-maalla on vielä ratifioimatta Suomen ja Ruotsin jäsenyys, Unkarilla ja Turkilla. Viime viikolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi, että Unkari ratifioisi jäsenyydet loppuvuodesta. Niinistö puolestaan keskusteli pääministeri Viktor Orbánin kanssa.

Turkin kanssa kuvio on ollut mutkikkaampi erityisesti Ruotsin osalta. Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson tapaa tiistaina Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin.

”Tällä hetkellä tilanne nyt näyttää ehkä vähän paremmalta kuin vielä viikko–pari sitten, mutta ei tässä ehkä mitään pikamarssia tule”, Niinistö sanoi toimittajille tänään.

Presidentin mukaan maailmantilanne on nyt poikkeuksellinen jännittynyt ja tunnelma kylmääkin sotaakin hyisempi.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi sodan Eurooppaan. Korean niemimaan tilanne on jälleen herkkä. Jännitteet Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ovat kasvussa. Energia- ja taloushuolien keskellä koko Euroopalla on edessään hankala talvi”, Niinistö sanoi puheessaan.

”Elämme kiistatta vaarallista aikaa.”

Venäjä-itsekritiikkiä Suomessa jo liikaakin

Venäjän Ukrainassa aloittama laaja hyökkäyssota on herättänyt Suomessa itsekritiikkiä suhtautumisessa Venäjään. Presidentti haluaa kiinnittää huomiota siihen, että Suomi ei ole joutunut ulkoa päin arvostelun kohteeksi sen suuremmin, vaan pikemminkin on tullut arvostusta.

”Diplomatian saralla Venäjä-yhteydenpitomme selväpiirteisyydestä ja suoruudesta. Puolustuksen alalla sekä asevelvollisuusjärjestelmästämme että puolustusvoimien suorituskyvystä. Kokonaisturvallisuuden osalta sekä varautumisestamme että yhdessä toimimisen kulttuuristamme.”

"Itsekritiikille on toki aina sijaa. On hyvä, että etsimme menneestä toiminnastamme virheitä. Ja siellä missä harha-askelia on osoittaa, niistä on syytä ottaa opiksi. Itsekritiikinkin pitäisi kuitenkin olla vain työkalu, ei itsetarkoitus.”

