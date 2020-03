Monen kaupan hyllyt ammottivat tyhjyyttään jo keskiviikkona. Kesko on varautunut hamstraamiseen ja korottanut varmuusvarastojaan.

Ketju oli jo aiemmin varautunut esimerkiksi säilykkeiden, riisin ja pastan normaalia suurempaan kysyntään, mutta nyt on varauduttu siihen, että käytännössä kaikkien ruokatuotteiden kysyntä kasvaa, kertoo toimitusketjun ohjauksesta, logistiikasta ja kaupan palveluista vastaava johtaja Jyrki Tomminen.

”Hamstrausvaihe on selvästi käynnissä ja teemme töitä, jotta voimme vastata kysyntään.”

Kesko on kasvattanut varmuusvarastojensa kokoa. Tämän lisäksi se on laatinut tavaratoimittajien kanssa suunnitelmat, jotta sekä varastotuotteiden että suoratoimitustuotteiden saatavuus on turvattu.

Tästä huolimatta eilen torstaina etenkin vessapaperihyllyt ammottivat monessa kaupassa tyhjyyttään.

”Tilanne oli täysin poikkeuksellinen, joten etukäteen varautuminen on mahdotonta. Hyllyjä täytetään kuitenkin joka päivä. Sekä ruokaa että vessapaperia riittää varmasti kaikille”, Tomminen sanoo.

Kesko on turvannut oman logistiikkaketjunsa tarkasti, jotta se toimii myös koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ajan. Keskusvarastossa ja terminaaleissa työskentelevät ihmiset eivät ole muiden työntekijöiden kanssa tekemisissä. Tämän lisäksi kuormien kuljettajia on oheistettu pitämään kontakti varasto- ja terminaaliväen kanssa minimissä.

”Kuljettajat eivät esimerkiksi tässä tilanteessa tee kuorman purkua itse, vaan sen hoitaa varastoväki.”

Tämän lisäksi keskusvarastoissa sekä terminaaleissa siivousta on tehostettu merkittävästi. Muun muassa trukkien hallintalaitteet, taukotilat, ruokailutilat ja vessat siivotaan kattavasti useaan kertaan vuorokauden aikana. Ulkomailta saapuvat työntekijät viettävät kotonaan kahden viikon varoajan ennen kuin palaavat työpaikalle.

”Olemme tehneet kattavasti kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta sekä keskusvarastot että terminaalit on kapseloitu. Toistaiseksi tartuntatapauksia ei ole ilmaantunut”, Tomminen toteaa.

Hän myöntää, että kaikki logistiikkakeskukset ovat keskeisiä suomalaisten ruuansaannin kannalta, joten vastuu on suuri. Valmiussuunnitelma oli kuitenkin jo olemassa poikkeustilanteita varten.

”Meillä on suunnitelmia monenlaisten skenaarioiden varalle, joista tämä on yksi. Vaikka jossain määrin pitää soveltaa, raami oli olemassa. Ruokaa saa siis K-kaupasta jatkossakin.”

Videolla näkyy, miten Espoon Olarin Prisman hyllyt tyhjenivät torstai-iltana.