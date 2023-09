Kela tiedottaa, että se alkaa seurata opintojen edistymistä toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa ja lukion nuorten oppimäärässä.

”Tähän asti tehtävää ovat hoitaneet toisen asteen oppilaitokset. Jos oppilaitos on huomannut, ettei opiskelija ole edistynyt riittävästi opinnoissaan, se on ilmoittanut asiasta Kelaan. Kela on tarvittaessa lähettänyt opiskelijalle selvityspyynnön opintojen edistymisestä”, kerrotaan Kelan tiedotteessa.

Syksystä 2023 eteenpäin oppilaitokset eivät enää seuraa opintojen edistymistä.

”Aiempina vuosina oppilaitokset ovat ilmoittaneet Kelalle postitse noin 6 000 toisen asteen opiskelijan riittämättömästä opintojen edistymisestä. Ilmoitusten perusteella Kela on lakkauttanut opintotuen vuosittain noin 500 opiskelijalta.”

Kela maksaa lukuvuosittain opintotukea noin 100 000 toisen asteen opiskelijalle.

”Jos opiskelija ei ole edistynyt riittävästi, Kela lähettää hänelle selvityspyynnön. Opiskelijan vastauksen perusteella Kela arvioi voidaanko opintotuen maksamista jatkaa. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämiään syitä opintojen hidastumiselle ei voida hyväksyä, hänen opintotukensa voidaan joutua lakkauttamaan.”

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi oma tai läheisen henkilön sairaus, muu vaikea elämäntilanne tai erityisen laajan opintokokonaisuuden tekeminen.

Koska Kela voi jatkossa tarkastella edistymistä sähköisesti, selvityspyyntöön vastaamatta jättäneistä voidaan tehokkaammin löytää ne, jotka ovat edistyneet opinnoissaan todella vähän tai ei ollenkaan ja siten ovat vaarassa tippua tavanomaisen arjen ulkopuolelle.

”Näiden nuorten opintotukea ei lakkauteta automaattisesti, vaan tulemme tarvittaessa olemaan heihin henkilökohtaisesti yhteydessä ja selvitämme, voitaisiinko tuen maksamista jatkaa”, kertoo opintotukiryhmän juristi Reeta Paatelma Kelan sivustolla.

”Yhteydenoton tarkoituksena on keskustella nuoren kanssa hänen elämäntilanteestaan ja siitä, millaista muuta tukea hän saattaisi tarvita. Tarvittaessa voimme ohjata nuoren esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin tai selvittämään mahdollisuutta Kelan kuntoutukseen.”