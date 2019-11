Perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan leireissä ihmetellään sitä, että poliisille on tehty useita vanhoja tv-sarjoja koskevia tutkintapyyntöjä. Asiasta kertoi STT. Asia on herättänyt vilkasta keskustelua ja epäilyksiä myös siitä, että tutkintapyyntöjä on tehtailtu kiusaamismielessä.

Vasta eilen torstaina kansanedustaja, näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius (vihr) pyysi anteeksi saamelaisilta vanhoja sketsejään, mikä herätti vilkasta keskustelua. Myös valtakunnansyyttäjän määräämä, kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) pamflettia koskeva tutkinta on kuohuttanut. Lue valtakunnansyyttäjän tuore haastattelu:

”Tämä hölmöily karkaa nyt ihan käsistä. Tutkinnat seis heti ja parit rikosilmoitusten tekijät esimerkiksi muille tuomiolle väärästä ilmiannosta. Hölmöily loppuu siihen”, perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä tviittaa.

”Absurdia! Onko joku vielä sitä mieltä, ettei sanan- ja ilmaisunvapaus ole Suomessa kaventunut? Tai ettei eräs anteeksipyyntö liity mitenkään ilmaisunvapauden tilaan Suomessa? Mitä seuraavaksi tutkitaan: Putous-jaksot? Tämä järjettömyys pitää lopettaa”, tviittaa kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman.

”Helsingin poliisille on tehty useita tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sarjoista. Jos näistä tulee tuomioita, luisuu Suomi väistämättä ennakkosensuuriin. Pohtikaapa myös: olisiko sillä poliisilla myös pikkuisen parempaa tekemistä? Tästä ei hyödy kukaan”, kommentoi keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) erityisavustaja Antti Siika-aho kysyy, ketkä joutuvat syytteeseen, jos nyt jätetyt tutkintapyynnöt tv-sarjoista menevät eteenpäin.

”Nyt on pato murtunut”, tviittaa kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Otto Meri.

LUE MYÖS: