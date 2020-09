Marimekon hallituksen puheenjohtaja, talousvaikuttaja Mika Ihamuotila on saanut aikaan vilkkaan keskustelun maahanmuuttajia koskeneella tviitillään.

”Aina saadessani maahanmuuttajalta hyvää palvelua - vaikkapa taksissa - kysyn, missä ovat hänen juurensa. Sen jälkeen sanon, että ”hienoa, että olet tullut Suomeen. Olet tosi tervetullut”. Reaktio on aina liikuttava. Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Näytä se sanoin”, hän kirjoitti Twitterissä perjantaina.

Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija, Menatto-konsulttiyrityksen johtaja Alan Salehzadeh pitää Ihamuotilan sävyä alentavana.

”Sävy on alentava ja lausunto on annettu kuin ylhäältä alaspäin. Se kuulostaa siltä kuin jos ja kun olet työperäinen maahanmuuttaja ja teet ahkerasti työtä täällä ja palvelet hyvin herraa, olet tervetullut – muuten et. Ehkä Suomessa syntyminen tai suomen puhuminen ei taida riittää, jos näyttää ulkomaalaiselta eikä ymmärrä palvella nöyrästi herraa. Jos ei palvele hyvin, et ole lämpimästi tervetullut”, hän tulkitsee Puheenvuoron blogissaan.

Myös politiikan tutkija Johanna Vuorelma tarttuu Ihamuotilan ulostulon sävyyn.

”Viktoriaaninen ”ansaitseva köyhä” -kertomustyyppi rakentaa moraalista kuvaa apua ansaitsevista, pyyteettömistä köyhistä. Sama asetelma toistuu puheessa maahanmuuttajista, jotka ahkeruudella, palvelualttiudella ja nöyryydellä ansaitsevat asua maassa. Ei siihen tarvita yhteiskuntateorioita, että kohtaa ihmisen ihmisenä eikä rakenna tarpeettomia jakolinjoja. ”Kiitos hyvästä palvelusta!” on vilpitön ele, ”Hyvän palvelun ansiosta olet tervetullut tänne meidän maahamme!” taas rakentuu monien eri vastakkainasettelujen varaan”, hän vastaa Ihamuotilalle.

Ihamuotila itse kommentoi tviitistään syntyneessä keskustelussa, että aitous ja myönteisyys on tärkeintä.

”Väitän, että se myös pitkän päälle vähentää maahanmuuton ikäviä puolia - kuten vaikka rikollisuutta Malmössä”, hän sanoo.