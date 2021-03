Koronapandemian hillitsemisen kannalta on asetettava tavoitteeksi taudin tukahduttaminen kesän aikana, vaatii oppositiopuolue kokoomus.

Puolue on julkaissut oman näkemyksensä siitä, miten Suomen tulisi linjata koronan exit-strategiasta. Hallituksen on kokoomuksen mukaan annettava selkeä suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta ja asetettava tautitilanteen kehittymiseen liittyvät kynnykset, joiden alittuessa rajoituksia puretaan.

”Kokoomus haluaa Suomelle selkeän strategian siitä, miten Suomi tulee ulos koronakriisistä. Suomalaiset tarvitsevat selkeän näkymän, koska ja miten akuutista kriisistä päästään eteenpäin. Tämä näkymä sisältää konkreettisen tiedon siitä, koska koko aikuisväestö on rokotettu ja milloin rajoitteita päästään purkamaan”, kokoomus toteaa tiedotteessaan.

Kun tautitilanne saadaan Suomessa hallintaan, ei sitä saa kokoomuksen mukaan päästää enää nousemaan. Puolueen mielestä testaa, jäljitä, eristä, hoida -strategiasta on siirryttävä estä, testaa, jäljitä, eristä, hoida -strategiaan. Rajoitusten tulee lähteä pienimmän haitan periaatteesta. Ennen järeämpiä toimia on aina varmistettava, että kaikki lievemmät rajoitustoimet ovat jo käytössä, kokoomus vaatii.

”Koronapandemian hillitsemisen kannalta on asetettava tavoitteeksi taudin tukahduttaminen kesän aikana. Mikäli tartuntamäärät lähtevät kesän jälkeen neljännen kerran nousuun, voidaan tarvita tiukkojenkin rajoitustoimien asettamista, jotta tartuntamäärät saadaan painettua alas. Rokotteen antama suoja tulee kuitenkin todennäköisesti helpottamaan tätä merkittävästi.”

Kriisien hoitamisesta on siirryttävä ennakoivaan johtamiseen, mikä kokoomuksen mukaan tarkoittaa sitä, että katsotaan kolmea viikkoa pidemmälle ja varaudutaan tuleviin tilanteisiin. Jo nyt on varauduttava massarokottamiseen, rajoitusten purkamiseen sekä yhteiskunnan hallittuun avaamiseen, puolue vaatii. Kokoomuksen mielestä hallituksen on asetettava tavoitteellinen päivämäärä sille, että kaikki halukkaat aikuiset on saatu rokotettua ennakoitavuuden lisäämiseksi.

”Huolellisella massarokottamisen suunnittelulla voidaan järjestellä työvuorot ja lomat siten, että rokottaminen saadaan mahdollisimman sujuvasti hoidettua. Mikäli massarokottamisen käytännön järjestelyt tökkivät, voi pahin rokotushuippu osua heinäkuulle, jolloin jo ennestään kuormittuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden lomat jouduttaisiin järjestämään uudelleen tai rokotukset viivästyisivät.”

Pikatestejä ja satunnaistestausta Suomeen

Ylimääräistä testauskapasiteettia kannattaisi kokoomuksen mukaan suunnata satunnaistestaukseen, jolla voidaan erityisesti pahimmilla epidemia-alueilla helpottaa oireettomien taudinkantajien löytämistä.

”Suomen tulisi lisäksi harkita pikatestien hankkimista ja laajamittaista jakelua pahimmille epidemia-alueille. Laajalla pikatestauksella voitaisiin saada kiinni oireettomia taudinkantajia alueilla, joissa tauti on pahiten levinnyt. Kattavaa pikatestausta on sovellettu menestyksekkäästi muissa Euroopan maissa.”

Kokoomus vaati hallitusta jatkamaan suojavälineiden väliaikaista vapautusta arvonlisäverosta ja laajentaa se koskemaan myös muita kuin suoraan julkiseen terveydenhuoltoon liittyviä hankintoja niin yrityksille kuin kuluttajille. Lisäksi yksityisen terveydenhuollon saamaa rokotteiden korvaustasoa on kokoomuksen mielestä nostettava 20 euroon, joka on lähempänä rokotuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

”Mikäli tulevaan syksyyn voidaan lähteä tukahdutetun koronatilanteen kanssa, se antaa mahdollisuuden luopua rajoituksista hyvin laajasti. Erityisesti rajakontrollin tulee jatkossakin olla tiukka, jotta uusien virusmuunnosten saapumista Suomeen voidaan rajoittaa tehokkaasti.”

Kokoomus katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen tulisi yhdessä aktiivisesti edistää rokotusohjelmia kehitysmaissa ja ottaa aktiivisempi rooli rokotusdiplomatian edistämisessä. EU ei voi jäädä sivusta katsojan rooliin, puolue linjaa.

Petteri Orpo: Rokotusjärjestys politisoitui

Hallituksen viestinnän tulee kokoomuksen mukaan olla mahdollisimman avointa ja kaikki tautia ja viranomaisten toimintatapaa koskeva tieto tulisi julkistaa. Puolueen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki totesi kokoomuksen tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi kuntavaalien siirtämisen yhteydessä korostui tarve sille, että erilaisten skenaarioiden tulisi olla vapaasti saatavilla.

Lepomäki huomautti, että tuolloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alimman skenaarion mukaan koronatapauksia olisi pitänyt tällä hetkellä olla 1500, kun tämän päivän luku on 420. THL ei ottanut rajoitustoimenpiteitä huomioon skenaariossaan, mitä Lepomäki ihmetteli.

LUE MYÖS:

Kokoomus puolsi kuntavaalien siirtämistä muiden eduskuntapuolueiden paitsi perussuomalaisten tapaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli tiedotustilaisuudessa sitä, että hallitus ei jalosta asiantuntija-arvioita loogisiksi operatiivisiksi johtopäätöksiksi. Hänen mielestään esimerkiksi kysymys rokotusjärjestyksestä on selvästi jo politisoitunut, koska hallituspuolueiden ja ministerien välillä käydään siitä julkista keskustelua.

LUE MYÖS: