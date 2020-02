Sosiaaliturvan kahdeksanvuotinen uudistustyö käynnistyi Suomessa aiemmin tässä kuussa, kun sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) nimesi työryhmän valmistelemaan uudistusta. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki pohtii urakan haastavuutta ”laiskoiksi” tai ”ahkeriksi” väitettyjen työttömien kautta Kelan Sosiaalivakuutus-lehden kolumnissaan.

Kotamäki tuo kirjoituksessaan esiin, että niin sanottua pareto-parannusta on vaikea löytää, kun Suomen sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan.

”Toisin sanoen ei ole olemassa uudistusta, joka parantaisi jonkun asemaa heikentämättä kenenkään muun asemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että päättäjien kannattaisi teroittaa parhaat retoriset aseensa uudistuksista viestittäessä. Kaikissa edes jollakin tavalla vaikuttavissa uudistuksissa tulee olemaan voittajia ja häviäjiä”, Kotamäki kirjoittaa.

”On myös niin, että yhdelle ryhmälle tehokas toimenpide ei välttämättä toimi toiselle. Sosiaaliturvan leikkaus nostaa työllistymisen todennäköisyyttä tarjontarajoitteisille, mutta alentaa hyvinvointia niiden kohdalla, joilla on kysyntärajoitteita.”

Kotamäki pitää kärjistyksinä molempia kahvipöytäkeskusteluissa toistuvia näkemyksiä, joissa työttömät ovat joko ”aina aktiivisia ja sosiaaliturvan tasosta riippumatta” töihin pyrkiviä tai vaihtoehtoisesti passiivisia sohvaperunoita, jotka eivät halua töihin. Hän pyrkii jaottelemaan työttömien tilannetta tasapainoisemmin nelikenttämallilla.

”Taloustieteilijänä ajattelen asiaa kysynnän ja tarjonnan kautta. Lajitellaan siis ihmiset (työttömät) sellaisiksi, joilla on kysyntä- ja/tai tarjontarajoitteita. Kysyntärajoite tarkoittaa sitä, että työn kysyntä on rajoitettua. Toisin sanoin yritykset eivät välttämättä ole innokkaita palkkaamaan tämän ryhmän ihmisiä. Tarjontarajoite tarkoittaa sitä, että työn tarjonta on rajoitettua. Toisin sanoin henkilöt eivät välttämättä ole innokkaita tarjoamaan työtään markkinoille”, Kotamäki esittelee.

Näin muodostuu neljä lohkoa, joihin työttömät voidaan Kotamäen mukaan jakaa tilanteensa mukaan. Hän uskoo, että jokaiseen nelikentän kohtaan sijoittuu merkittävä määrä ihmisiä.

Helpoiten työllistyy ryhmä, jolla ei ole kumpaakaan, ei kysyntä- eikä tarjontarajoitetta.

”Nämä henkilöt ovat sellaisia, jotka yritykset haluavat palkkalistoilleen. Toisaalta tämä ryhmä tarjoaa työtään aktiivisesti työmarkkinoille. Lopputulos on, että todennäköisyys pikaiseen työllistymiseen on suuri. Päättäjien näkökulmasta tärkeintä on pitää huolta, ettei uusia rajoitteita synny ja siten pitää työllistymisen todennäköisyys korkeana.”

Vaikeimmin työllistyy ryhmä, jolla on sekä kysyntä- että tarjontarajoitteita. Tämä ryhmä on syystä tai toisesta itsekin luopunut aktiivisesta työnhausta.

”Kenties leimallisimmin tämä ryhmä koostuu henkilöistä, joilla on elämänhallintahaasteita, päihdeongelmia tai muita terveydellisiä pulmia. Tämän ryhmän työllistämiseksi ei riitä pelkästään työn kysyntään tai tarjontaan liittyvät toimenpiteet, vaikka kuinka hyviä ne olisivatkaan, vaan on sovellettava koko työvoimapolitiikan repertuaaria työkyvyn eheyttämiseksi.”

Välissä on kaksi ryhmää, joista toisella on tarjonta- ja toisella kysyntärajoite.

”Kaikki varmasti tiedämme esimerkkejä tilanteista, joissa työttömän työmarkkinakelpoisuus on ihan kohdillaan, mutta heti työllistyminen ei innosta. Otetaan esimerkiksi muutaman kuukauden ’ylimääräinen’ loma, kun kerran ansioturvalla kuitenkin elelee ihan mukavasti. Kyse voi myös olla siitä, että tarjolla olevat työtehtävät eivät innosta ja halutaan etsiä paremmin omia arvoja ja tavoitteita sopivaa työtä”, Kotamäki kirjoittaa.

Erityisesti tähän väestöryhmään puree hänen mukaansa taloudellisten kannustimien parantaminen. Sen sijaan ryhmään, jolla on ”kysyntärajoite, muttei tarjontarajoitetta”, taloudellinen kannuste, kuten työttömyysturvan alentaminen, ei toimi.

”Tämä väestöryhmä olisi heti valmis astumaan takaisin työelämään, mutta yritykset nihkeilevät – kyse on siis työn kysynnän rajoitteesta. Voi olla, ettei työttömän koulutus tai ammattitaito kohtaa avoinna olevia työtehtäviä.”

”Tämän ryhmän kohdalla kannattaisi vaikuttaa työn kysyntään esimerkiksi verokiilaa alentamalla. Palkkatuen käyttökin voi olla hyödyllistä siinä määrin, kun se alentaa yritysten työllistämisen riskiä erityisryhmille. Pysyvä tai liian matalan kynnyksen palkkatuen käyttö tuo puolestaan uusia ongelmia, joten sen käytön kanssa kannattaa olla varovainen. Myös esimerkiksi irtisanomissuojan tiukkuus vaikuttaa kysyntäpuoleen – oikein tiukka irtisanomissuoja tarkoittaa suuria kustannuksia, mikäli rekrytointi epäonnistuu.”

”Velvoittavien aktivointitoimenpiteiden” lisäys puolestaan saattaa Kotamäen mukaan parantaa sekä kysyntä- että tarjontarajoitteisten asemaa, mutta haitata niiden asemaa, joilla ei rajoitteita ole.

”Huonosti suunniteltu politiikkahan saattaisi kohdentaa toimenpiteitä sellaisille ryhmille, jotka eivät toimenpiteistä hyödy, jolloin työllistymisen todennäköisyys pienenee.”

Kotamäen mukaan optimaalinen politiikka riippuu väestöryhmien suuruuksista, joten työttömien jakautuminen eri ryhmiin tulisi selvittää.

”Mitä enemmän esimerkiksi kysyntärajoitteisia on, sitä enemmän tulisi painottaa tälle ryhmälle sopivaa politiikkaa.”

Politiikassa vaikuttaa kuitenkin se, minkä ihmisryhmien asemaa uudistusta tekevät puolueet painottavat. Sosiaaliturvan uudistusta tosin valmistellaan parlamentaarisesti eli kaikkien eduskuntapuolueiden voimin, koska uudistus venyy ainakin kahdelle hallituskaudelle.

”Jos puoluepoliittinen ryhmittymä on sitoutunut vain ja ainoastaan edistämään samanaikaisesti sekä kysyntä- että tarjontarajoitteisten tilannetta, saattaa maailma helposti näyttää siltä, että työttömiä kuritetaan ja taloudellisista kannustimista puhuvien ’maailmankuva’ on ’kylmä’. Toisaalta, jos puoluepoliittinen ryhmä on asemoitunut edistämään hyvätuloisen ja koulutetun keskiluokan tilannetta, saattaa se sosiaalipoliittisen kehikon puitteissa johtaa heikompien sivuuttamiseen ja taloudellisten kannustimien vaikutusten yliarviointiin”, Kotamäki kirjoittaa toivoen työryhmän pääsevän hyviin tuloksiin.

