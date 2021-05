Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) ihmettelee kansanedustaja Saara Hyrkön (vihr) puheita kehysriihen päätöksistä.

Hyrkkö arvostelee Twitterissä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) puheita tieteen rahoitukseen kohdistuvista menoleikkauksista. Taustalla on koronapandemian aikana vähentynyt rahapelitoiminnan tuotto.

Saarikon mukaan Veikkauksen vähenevän rahoituksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöön kohdistuvat 35 miljoonan euron säästöt vuodesta 2023 alkaen. Hänen mukaansa säästöjä joudutaan kohdentamaan myös tieteeseen, joka kärsii myös Veikkauksen tuottojen alenemisesta.

”En kannata leikkauksia tieteeseen ja tutkimukseen. Päinvastoin. Laadukas perustutkimus on kivijalka uudelle tiedolle, oppimiselle ja innovaatioille. Ei tämä tiedeministerin esitys ole mikään läpihuutojuttu”, Hyrkkö kirjoittaa Twitterissä.

Sanna Marinin (sd) hallitus päätti kehysriihessä rajata päätettyjen 370 miljoonan euron menosäästöjen ulkopuolelle koulutuksen, terveyspalvelut sekä sosiaaliturvan. Säästöt etsitään muista kohteista eri ministeriöissä.

Hallituskumppanin kritiikkiin ”vihreänä itkuna” viittaava Könttä huomauttaa, että hallituksen päätöksistä, niin hyvistä kuin huonoista, vastaa hallitus yhdessä. Hänen mukaansa Hyrkkö sysäsi vastuun yhdessä sovituista koulutusleikkauksista keskustalle. Könttä syyttää vihreitä harhaanjohtamisesta.

”Tuskin kerkesi muste kuivua hallituksen kehysriihen välirauhasopimuksesta, kun vihreiden viestintäosasto alkoi selittämään mustaa valkoiseksi – tai punamultaa vihreäksi”, Könttä kirjoittaa Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

”Joko vihreillä on jäänyt yhdessä sovitut paperit lukematta tai ymmärtämättä. Tai sitten ne on ymmärretty ja nyt hätä kädessä sysätään vastuuta logiikalla ’ei me vaan ne muut!’ Kirsikat kakussa ovat epäilemättä toki vain ja ainoastaan vihreiden aikaansaannoksia, sehän on selvä”, Könttä jatkaa.

Vihreiden viesti on, että leikkauksen kohdistus tieteeseen ja tutkimukseen ei ole läpihuutojuttu. Vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö odottaa puolueensa estävän hallituksen suunnittelemat leikkaukset tiederahoitukseen.