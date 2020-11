Menojen kasvulle on olemassa selkeä riski Marinin hallituksen sote-uudistuksessa, arvioi lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen Ylen Politiikkaradiossa.

Arviointineuvosto totesi lausunnossaan pari viikkoa sitten, että hallituksen esitysluonnoksessa tulisi arvioida tarkemmin valtion täyden rahoituksen aiheuttamia riskejä hyvinvointialueiden menojen kasvulle, jos hyvinvointialueiden verotusoikeus ei toteudu, sekä arvioida myös yksityisen palvelutuotannon käytön rajoittamisen vaikutuksia.

Kostiainen puhuu Ylen Politiikkaradiossa selkeästä riskistä. Marinin mallissa valtio antaa Kostiaisen mukaan rahaa tietyillä perusteilla, mutta jos raha loppuu, sitä voi pyytää lisää.

”Tässä ei ole jarrua, joka pistäisi hyvinvointialueen miettimään, että kuinka paljon rahaa pystyy käyttämään”, Kostiainen sanoi keskiviikkona Politiikkaradiossa.

Samasta mekanismista puhui aiemmin Aalto-yliopiston laskentatoimen professori Teemu Malmi.

Marinin hallituksen sote-malliin on Kostiaisen mukaan tehty joitakin ”jarruja” siinä mielessä, että raha ei "tietenkään tule ihan sillä, että lähettää pyynnön ja tilinumeron”. Hyvinvointialueen on käytävä rahan saamiseksi läpi tietty prosessi, joka ei välttämättä ole miellyttävä hyvinvoinitialueen virkamiehille ja poliittisille toimijoille.

”Siellä on myös hyvinvointialueella riski joutua valtion seurantaan, mutta siitä huolimatta, tässä on riski siihen, että kustannukset kasvavat, koska sosiaali- ja terveydenhuollossa varsinkin palvelujen kysyntä on pohjaton ja kysymys on siitä, mistä löytyy maksaja.”

Tällä hetkellä ”jarrut” ovat riittämättömiä Kostiaisen mukaan, mutta tulossa on ilmeisesti myöhemmin hyvinvointialueiden oma verotusoikeus. Sen avulla kustannusvastuuta siirrettäisiin hyvinvointialueen poliittisille päättäjille, mikä hillitsisi Kostiaisen mukaan menojen kasvua.

”Siihen liittyy sitten oma riskinsä”, Kostiainen sanoi ja viittasi syntyvään kolmeen verotuksen tasoon, mikä voisi nostaa veroastetta.