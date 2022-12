Eduskunnan suuri valiokunta päätti keskiviikkona linjauksestaan EU:n ennallistamisasetukseen, jolla pyritään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Suomen kannan asetukseen, joka on herättänyt kiihkeää keskustelua ja tietyiltä osiltaan vastustusta, määrittelevät yhteistoiminnassa valtioneuvosto ja suuri valiokunta.

Suuri valiokunta pitää tärkeänä luonnon monimuotoisuutta turvaavan sääntelyn kehittämistä, mutta ”ei hyväksy ennallistamisasetusta komission nyt esittämässä muodossa”. Valiokunta edellyttää ehdotukseen merkittäviä muutoksia, kansallisen metsäpolitiikan huomioon ottamista ja Suomelle aiheutuvien kustannusten merkittävää kohtuullistamista, jotta Suomi voi asetuksen hyväksyä.

Suuren valiokunnan linjaus on yhteneväinen muiden valiokuntien lausuntojen kanssa, mutta ”ei hyväksy” -muodoltaan tiukempi kuin hallituksen E-kirjelmän alkuperäinen linjaus, joka kuitenkin myös vaati muutoksen komission esitykseen.

Vihreät: ”Torjuimme sen näkemyksen, että Suomi asettuu vain vastustamaan”

Puolueiden edustajat ovat tiedottaneet valiokunnan kannasta, kukin omilla painotuksillaan.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja, hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Satu Hassi kertoo olevansa huojentunut valiokunnan päätöksestä. Vihreät on puoltanut hallituksen alkuperäistä, asetukseen eduskuntaa myötämielisemmin suhtautunutta linjausta.

”Olen iloinen siitä, että eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi isolla enemmistöllä (20-5) kannan, että Suomi neuvottelee tavoitteenaan ratkaisu, joka edistää luontokadon pysäyttämistä ottaen samalla huomioon kansalliset olot ja kustannusten kohtuullistamisen”, Hassi sanoo.

”Toisin sanoen torjuimme sen näkemyksen, että Suomi asettuu vain vastustamaan, mikä olisi käytännössä tarkoittanut jättäytymistä neuvottelujen ulkopuolelle. Siinäkin tapauksessa lopputulos kuitenkin sitoisi Suomea”, hän jatkaa.

Hassi viittaa tiedotteessaan myös valiokunnan linjaan, ettei ennallistamisasetusta hyväksytä komission esittämässä muodossa, vaan siihen vaaditaan merkittäviä muutoksia komission esitykseen.

”Suuren valiokunnan päätös on toki kompromissi ja pitkään neuvoteltu sellainen, mutta tärkeintä nyt on, että Suomi lähtee neuvottelemaan. Suomella on monia muutosehdotuksia, mutta lähtökohta on rakentava”, Hassi sanoo.

Suuren valiokunnan jäsen, oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Anne-Mari Virolainen on ”tyytyväinen suuren valiokunnan kriittiseen lausuntoon”. Hänen mukaansa ”valiokunta tuli kokoomuksen linjoille ennallistamisasetuksessa”, kun linjana on, että Suomi ei hyväksy komission esitystä.

“Olemme saaneet Brysselistä viestiä, että Suomen kanta on epäselvä. Toivon, että suuren valiokunnan kriittinen lausunto yhdenmukaistaa Suomen viestin ennallistamisasetukseen liittyen”, Virolainen sanoo.

Virolainen korostaa suuren valiokunnan painottavan erityisesti, että toimeenpanon kansallisia kustannuksia täytyy saada olennaisesti ehdotuksessa arvioituja kustannuksia pienemmiksi.

“Neuvottelut asetuksesta ovat käynnissä työryhmävaiheessa, joten Suomen kannan on oltava selkeä ja ministereiden viestit yhteneväiset. Suuri valiokunta edellyttää kansallisen metsäpolitiikan huomioon ottamista jatkoneuvotteluissa sekä ehdotukseen merkittäviä muutoksia, joita eduskunnan valiokunnat ovat asian käsittelyn yhteydessä korostaneet. Eduskunta ei hyväksynyt valtioneuvoston alkuperäistä myötämielistä suhtautumista komission ehdotukseen”, Virolainen sanoo.

Keskusta: Vahva pohja neuvotteluille

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, suuren valiokunnan keskustavastaava Jouni Ovaska katsoo, että valiokunnan kanta ”tarjoaa vahvan pohjan vaikuttaa EU:n ennallistamisasetuksen muuttamiseksi merkittäviltä osin”. Ovaskan mukaan muutokset asetusehdotukseen ovat välttämättömiä kestävän ja kannattavan maa- ja metsätalouden harjoittamiseksi sekä metsänomistajien omaisuudensuojan turvaamiseksi.

”Pidän tärkeänä, että EU-sääntely on kohtuullista, oikeasuhtaista ja toteuttamiskelpoista. Luonnon monimuotoisuus turvataan paremmin kansallisilla ja vapaaehtoisilla toimilla kuin pikkutarkalla EU-sääntelyllä”, Ovaska uskoo.

”On tärkeää, että suuri valiokunta suhtautui kielteisesti komissiolle ehdotettuun delegoituun säädösvaltaan. Se on keskeistä asetuksen soveltamisalan ja sisällön kannalta. Asetuksen toimeenpanon on oltava kansallisissa käsissä.”

Mikäli asetus hyväksyttäisiin aikanaan muodossa, joka aiheuttaa kustannuksia metsänomistajille, on menetykset Ovaskan mukaan ”korvattava täysimääräisesti perustuslain omaisuudensuojaan perustuen”.

Pääministeripuolue SDP:n kansanedustaja, suuren valiokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma tviittaa myös valiokunnan linjauksesta.

”Ympäristön tilan vahvistaminen on tärkeää mutta Suomi ei hyväksy komission esitystä sellaisenaan, vaan kansallisen metsäpolitiikan huomioimiseksi ja kustannusten alentamiseksi on tehtävä muutoksia”, hän tiivistää.

Suomi on sitoutunut monimuotoisuuden turvaamiseen – EU on epäonnistunut, joten uusia toimia tarvitaan

Suuri valiokunta katsoo lausunnossaan, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on kehitettävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti toteutettavissa olevaa sääntelyä, jotta voimme edistää EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden toteuttamista ja luontokadon pysäyttämistä.

EU:n biodiversiteettistrategian 2011–2020 arviointi osoittaa, että EU ei ole onnistunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

”Suuri valiokunta katsoo ympäristövaliokunnan tavoin, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää selkeästi uusia toimia niin EU:ssa, Suomessa kuin globaalistikin”, valiokunta toteaa tiedotteessaan.

Valiokunta muistuttaa, että Suomi on sitoutunut YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoitteena on kääntää luonnon monimuotoisuus elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on johtaa kansainvälistä yhteisöä esimerkillä ja edesauttaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista siihen, että vuoteen 2050 mennessä kaikki maailman ekosysteemit ovat ennallistettuja, kestävät häiriöitä ja ovat asianmukaisesti suojeltuja.

Ennallistamisasetuksella pyritään edistämään luonnon monimuotoisuuden ja häiriönsietokyvyn jatkuvaa, pitkäaikaista ja kestävää elpymistä. Asetuksessa säädettäisiin maa-alueiden, rannikoiden ja vesistöjen ekosysteemien tilan parantamisesta sekä virtaavien vesien esteiden poistamisesta, pölyttäjäkadon pysäyttämisestä ja maa- ja metsätalousympäristön monimuotoisuuden edistämisestä. Luonnontilan parantamistoimenpiteiden olisi katettava vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä.

Suuri valiokunta katsoo kuitenkin, että asetuksen ei tule aiheuttaa suhteetonta taakkaa jäsenvaltioiden valtiontalouksille ja että ”ehdotuksen tavoitteiden tulee olla kunnianhimoiset, mutta toteuttamiskelpoiset”. Sääntelyn on oltava sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.

”Suuri valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että sääntely huomioi jäsenmaiden erilaiset luonnonolosuhteet ja muut erityispiirteet ja jättää riittävästi kansallista liikkumavaraa asetuksen toimeenpanossa. Myös jäsenvaltioiden erilaisiin lähtötilanteisiin luonnontilan parantamisessa on kiinnitettävä huomiota”, valiokunta lausuu.

